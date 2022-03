EXCLUSIV | Alexandru Dedu, despre diminuarea bugetului la FRH: „Efortul financiar este de patru ori mai mare”

Ministerul Sportului a implementat un nou sistem prin care acordă finanţările, prioritizând federaţiile cu performanţe la competiţiile internaţionale majore. Federaţiile cu potenţial au fost incluse în categoria Liga de Aur sau în categoria Jocurile Sportive.

Există însă şi federaţii care au primit finanţări substanţial mai mici faţă de anul 2021. Astfel, Federaţia Română de Handbal a primit 5.550 5.800 de lei.

“Văd că bugetul se diminuează. Problema mea nu este cât iau celelalte federații. Fiecare să ia cât are nevoie. Trebuie să diferențiem sporturile individuale de sporturile de echipă, care sunt mai costisitoare. Eu aș vrea să se vadă pe ce se duc acești bani.

Efortul meu financiar este de patru ori mai mare decât am primit. La începutul lunii septembrie nu am avut bani pentru ca naționala să ajungă la Campionatul Mondial din Spania. Pentru ca lucrurile să meargă trebuie să avem infrastructură, parteneri. Am nevoie de bugetele de marketing, de parteneriate”, a declarat Alexandru Dedu, la emisiunea Unu la 1, difuzată de Realitatea Sportivă.