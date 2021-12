EXCLUSIV | Amintire genială a lui Rică Răducanu: „Șprițul era repriza a treia”

Rică Răducanu a fost unul dintre cei mai carismatici fotbaliști din România. Fostul portar a făcut parte și din naționala artiștilor.

„Eu am fost portar. Am jucat și la înaintare, m-au prins și în offside. După ce m-am lăsat au început turneele cu artiștii. Am stat printre ei, printre mari cântăreți. Era și Bănică, rapidist de-al meu. Eu le dădeam mingii. Era și Jean. Dacă s-a văzut că tot îi dădeam pasă lui Bănică au venit la mine și mi-au zis ‘Fir-ar al dracu’. Păi voi între voi vă dați pasă. Dă-mi și mie’. Apoi i-am dat pasă și a dat gol. Am avut multe de învățat. Apoi mergeam la șpriț, la repriza a treia. M-am simțit foarte bine. Era petrecere”, a declarat Rică Răducanu, în exclusivitate, la Realitatea Sportivă.

