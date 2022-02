EXCLUSIV | Amintiri din vremea în care „Gașca nebună” speria Liga 1: „Când intrai în vestiar era imposibil să fii supărat”

Dacian Varga s-a lansat în fotbalul mare la Sportul, echipă cu care la un moment dat a fost la un pas să câștige titlul în România.

Fostul mijlocaș a povestit cum a ajuns în Regie în urmă cu 20 de ani și care era atmosfera de la echipa patronată de Vasile Șiman.

„Eram la juniori la Dinamo. Domnul Becali, care era impresarul meu a vorbit cu Ioan Andone și cu ajutorul dânsului am mers la Sportul. Nu îmi pare rău, din contră îi mulțumesc că m-a ajutat să ajung acolo. Aveam o pepinieră foarte bună la Sportul, cei care terminau junioratul se duceau la echipa de tineret și de acolo jucătorii mai răsăriți erau selectați la echipa mare. Contează mult să te antrenezi cu echipa de seniori, noi toți ne știam de la juniori.

Acolo când intrai în vestiar chiar dacă aveai un necaz în familie, era imposibil să mai fii supărat. Veneau glumele încontinuu, veneai cu mare drag, mai rămâneam o oră și după antrenamente ca să facem caternică. Avem un grup pe whatsapp acum și ne aducem aminte ce făceam. Nu exista zi să nu fie ceva haios și cu maseurul și cu un jucător nou. Între noi făceam miștouri și ne acceptam, nu era supărare. Când se puneau 5-6 jucători pe tine nu aveai nicio șansă”, și-a adus aminte Dacian Varga, în exclusivitate în emisiunea Unu` la 1, de pe Realitatea Sportivă HD.

Sportul a fost autoarea unor jocuri memorabile în anii 2000. Vârful a fost în sezonul 2005-2006, atunci când „studenții” au ratat în ultimele etape un loc în cupele europene.

„Eu când am venit nu am prins nici paltoanele, nici telefoanele, cei bătrâni dinaintea mea au trăit acele vremuri. Cele mai frumoase meciuri au fost cu Dinamo, erau niște răsturnări de scor. Noi nu prea știam să ne apărăm, doar cu Dan Petrescu am făcut-o. Dar cu Gigi Mulțescu am zburdat, știam ce avem de făcut pe faza defensivă, a dat frâu liber imaginației noastre, cu Dan Petrescu nu prea poți să ieși din tipar.

Mulțescu ne-a lăsat de capul nostru, nu să fim teleghidați. Jucam numai pe atac, el avea o vorbă, dacă am 4 jucători buni pe faza de atac nu am cum să țin pe margine doi și să joace doi. Din cauza mea i-a venit rău, că am dat gol de 5-4 în minutul 92. Indiferent cu cine jucam, că aveam în față Steaua sau Rapid, aveam jocul nostru”, a mai povestit Dacian.