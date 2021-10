EXCLUSIV | Analiza actualului sezon de Liga 2, făcută de un fost fotbalist: „E un nivel mai slab ca anul trecut”

Ediția 2021-2022 a eșalonului secund a ajuns la jumătatea sezonului regular, după ce s-au disputat 10 etape din cele 19 programate.

Dacă în stagiunea precedentă lupta a fost una incredibilă nici măcar liderul neavând asigurată calificarea în play-off înaintea ultimei etape, lucrurile par deocamdată mai simplificate. George Galamaz a fost direct implicat în activitatea unor cluburi de Liga 2 în ultima vreme și face o comparație în privința felului în care a evoluat întrecerea cluburilor care aspiră la un loc pe prima scenă a fotbalului românesc.

„Comparativ cu sezonul trecut nivelul campionatului mi se pare mai slab, în primăvară mai multe echipe s-au bătut până la sfârșitul sezonului regular, acum sunt câteva formații care s-au distanțat și e foarte mare diferența față de celelalte pretendente la play-off. Cele 6 care sunt acum în față sunt favorite pentru intrarea în play-off. Acolo va fi un alt campionat, echipele se vor și întări, un pronostic e greu de dat de pe acum”, a fost părerea lui George Galamaz, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Petrolul, U Cluj, Concordia Chiajna, Hermannstadt, Steaua și FC Buzău sunt ocupantele primelor 6 locuri ale clasamentului în acest moment. Fostul fundaș are favoritele lui în lupta pentru cele două locuri direct promovabile.

„Mi-aș dori să ajungă în Liga 1 echipele cu suporteri, cu tradiție, pentru că se vede că stadioanele sunt mai pline la meciurile lor. Arată a fotbal, așa cum se întâmplă acum la Rapid. E o plăcere să te uiți și să vezi ce galerie în spate, fotbalul are nevoie de astfel de nume în prima ligă. Sigur că îi țin pumnii și lui Claudiu Niculescu alături de care am trăit momente frumoase la Voluntari și unde am obținut împreună singurele trofee pe care le avem în carieră, el ca antrenor, eu din postura de conducător”, și-a adus aminte fostul fotbalist.