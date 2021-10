EXCLUSIV | Experiență nefastă pentru un manager din fotbalul românesc: „Eram legați de mâini și de picioare”

George Galamaz are aproape o lună de când a părăsit conducerea divizionarei secunde Unirea Constanța, apărută în această vară după fuziunea dintre Viitorul și Farul.

Fostul fotbalist al marilor rivale bucureștene Steaua, Dinamo și Rapid a făcut echipă la malul mării alături de Ianis Zicu, așa cum s-a întâmplat și la ultima experiența a celor doi, pe banca fostului Farul.

„Sunt acasă, nu am niciun angajament acum, au fost discuții, dar nu s-au materializat. Aștept să văd ce oferte primește Ianis Zicu pentru că noi am făcut echipă în ultimul timp. Noi am mers acolo crezând că este un proiect serios, am tot așteptat să se respecte acele promisiuni care s-au făcut, însă nu s-a realizat nimic. S-a ajuns la un punct unde nu mai puteam să facem nimic, eram legați de mâini și de picioare și plus că era și imaginea noastră în joc”, a dezvăluit George Galamaz, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Unirea Constanța a ajuns între timp în sfera de influență a lui Gigi Becali, dar viitorul clubului nu este deloc sigur.

„Era greu de lucrat în acele condiții, noi voiam să facem performanță, mai ales că am ridicat acel club cu foarte puțini oameni care ne-au fost alături. Iar dezamăgirea a fost foarte mare la final. Am discutat cu domnul Altay Nuredin care era președintele clubului în acel moment, dar nu s-a întâmplat nimic. Mie îmi place să fiu un tip fair-play, acum nu mai știu ce se întâmplă pe acolo, nici nu e foarte vizibil”, a mai povestit George.

CITEȘTE ȘI –>> EXCLUSIV | UN DINAMOVIST LINIȘTEȘTE ÎNTREAGA SUFLARE ROȘ-ALBĂ: „AR TREBUI SĂ FIE MAI UȘOR DECÂT LA PRIMA INSOLVENȚĂ”