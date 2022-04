EXCLUSIV | Analiză dură făcută de Ionuț Chirilă: „Fotbalul românesc este în faliment”

Invitat la emisiunea „Unuț la 1”, realizat[ la Realitatea Sportivă de Claudiu Giurgea, fostul antrenor al Academicii Clin ceni, Ionuț Chirilă, a povestit probleme de care s-a lovit la echipa ilfoveană.

Ionuț Chirilă nu regretă că a ajuns la Academica Clinceni

Tehnicianul a precizat că toate lucrurile apărute în presă despre el auj venit de la oameni din club, din interior. „L-au montat și pe primar. În loc să susțină eforturile mele… eu la Clinceni trebuia să repar mașina reparată prost de altul.

Nu regret nimic din activitatea mea la Clinceni, mie îmi plac lucrurile cu dificultate. Speram să fac ce am făcut la Chiajna, o echipă frumoasă. Eu țineam echipa numai din drepturile de tv. Se putea face la fel și la Clinceni, dar cu oameni care să marșeze, dar nu cu provincialismele astea pe care le-am trăit acolo.

Când a venit preparatorul fizic italian și a văzut sala de forță s-a crucit. A cerut o investiție de 3.000 de euro. A improvizat aparate, a depus o muncă extrem de dificilă.

Modul în care s-au comportat cu mine este inacceptabil. Noi dacă reușeam să ajungem în iarnă și CFR m-ar fi ajutat cu cei 4 jucători pe care îi stabilisem, nu aveam nicio problemă să ne salvăm.

Ca să îți dai seama de potențialul unui jucător trebuie să-l vezi la antrenmamente, timp de o lună. Așa reduci gradul de risc al unei investiții slabe. La Clinceni selecția s-a făcut întâmplător. S-au adus jucători dar nu în baza unei strategii câștigătoare. Dar aveam nevoie de timp.

Când iei o echipă de pe ultimul loc cu 2 p după 9 etape, cu jucători neplătițil, cu o situație financiară slabă trebuie să ai răbdare”, a spus Chirilă la Realitatea Sportivă.

Concluzie dură a lui Ionuț Chirilă: „Fotbalul românesc este în faliment”

Obiectivul lui Ionuț Chirilă a fost să creeze un grup la Academica Clinceni care să atace play-out-ul de altă manieră în care se face acum. „Fotbalul românesc este în faliment, în insolvență.

Eu știam cât am nevoie cu costuri minime, cu jucători împrumutați, cu relația mea de amiciție cu cei de la CFR. Am vrut să creez grupul respectiv care să atace play-out-ul în altă manieră și ne salvam.

Am văzut jocul lor cu niște copii împotriva lui FC Argeș și au pierdut cu 1-0 cu gol din ofsaid. Cu Dinamo nici nu a avut cine să facă încălzirea. Intram în jocurile cu echipele accesibile nouă. Eu spun că urcam foarte bine la joc și ne-am fi salvat fără probleme, dacă s-ar fi plătit acel salariu în noiembrie și jucătorii ar fi rămas împreună.

Rămânerea în Liga 1 ar fi atras drepturile de tv și jucătorii și-ar fi primit salariile. Eu am lucrat fără antrenor secund, doar cu preparator fizic. Am vrut să aduc un secund din Italia. Ca să nu aibă costuri suplimentare, am renunțat. Iar John Ene a fost și antrenor cu portari și pe partea de organizare. Nu poți să te comporți cu mine așa și să ieși cu comunicate aberante în care să-mi lezezi imaginea”, a mai spus tehnicianul.

„Sunt oameni fără cultură care fac rău din prostie, nu intenționat”, a spus Ionuț Chirilă

Tehnicianul este de părere că a manageria un club este foarte dificil, pentru că trebuie să ai știința și cultura necesare. „Antrenorii din Italia au 3 facultăți ca să stea pe bancă. Noi nu numim oameni pe competență ca să decidă destine.

Managementul lor a fost dezastruos. Din toate punctele de vedere. Trebuie să păstrezi toți jucătorii. Au pierdut o echipă întreagă. Când am văzut ce e acolo, am spus ce se poate face și termenul în care se poate face.

Când nu respecți asta, plătești. Dacă spui de la început că nu ești de acord, nu semnez contractul. Mi s-a spus că voi lucra în liniște, dar despre Clinceni se dădea în presă mai mult decât CFR Cluj, FCSB și Dinamo la un loc. Sunt oameni fără cultură care fac rău din prostie, nu intenționat.

Ei au demonstrat calitatea managereială și umană. Cum poți lucra cu oameni care nu au înțeles ce trebuia să facă, după ce le spui clar ce e de făcut, dar s-au lăsat influențați de niște nulități?

S-a săpat tare din interior, pentru că unii oameni au înțeles că pierd puterea. Sunt cei care au adus echipa în situația în care am preluat-o eu: cu 2 p după 9 etape, fără perspective.

Primarul nu s-a băgat peste mine la echipă. Cred că este un bun gospodar, dar din cauza lipsei culturii fotbalistice s-a lăsat influențat. A făcut unele afirmații care m-au deranjat, ieșiri în decor”, a mai precizat antrenorul.

Ionuț Chirilă nu își reproșează nimic din perioada petrecută la Academica Clinceni

Ionuț Chirilă a dezvăluit că, atunci când a ajuns la Acadmica Clinceni, a discutat cu primarul. „Era și de față, Iulian Ștefan, președintele executiv cred. Nu știu ce funcție avea, pentru că nu am văzut organigrama.

Dacă jucau în Liga 1, era vorba de imaginea comunei. Lumea venea la stadion, era fericită. Dar managementul dezastruos și lipsa de cultură fotbalistică, să nu vorbesc și de calitatea morală, au dus la toate aceste lucruri.

Eu am luat o echipă în metastază: jucători neplătiți, 2 p după 9 etape, lipsa unor transferuri până la iarnă.

Este greu să-mi reproșez ceva, că am avut foarte puțin timp. Nu am avut timp să-mi fac o analiză într-o lună și 25 de zile sau 2 luni. Noi jucam de la egal la egal cu FCSB, construam acțiuni ofensive.

Cu noi, FC Botoșani a ajuns de 2 ori la poartă. Cu Rapid a fost un arbitraj de care nu vreau să-mi amintesc, nu puteam câștiga meciul ăla niciodată. Am pierdut numai pe greșeli individuale, nu pe greșeli de organizare a jocului.

Îmi reproșez că nu i-am dat drumul lui Ureche mai repede și l-am forțat pe copilul ăla de 17 ani, Dobre. Eu nici nu aveam jucători de Under21 în teren. Erau doar 2 jucători mari și lați”, a încheiat tehnicianul.