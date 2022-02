EXCLUSIV | Anamaria Prodan, noi dezvăluiri la adresa lui Laurenţiu Reghecampf: „El a planificat totul, aici e durerea”

Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf sunt în mijlocul unui scandal de divorţ de câteva luni.

Agentul de jucători a răbufnit la adresa soţului şi i-a făcut plângere la poliţie. Anamaria Prodan (49 de ani)a atacat-o în termeni duri şi pe noua iubită a antrenorului, Corina Caciuc.

Anamaria Prodan a dezvăluit cum a făcut Reghecampf transferuri de bani către amanta sa.

“A trebuit să mă repliez să caut toate probele, noi eram orbi îl vedeam pe el. ‘Laur să nu cumva să ne pomenim cu asta, de ce i-ai transferat banii ăsteia’?, i-am zis. Înseamnă că noi stăm și ne uităm, o iubești, foarte bine, ai făcut un copil, nicio problemă. Dar să ajungi așa? A fost Pițurcă cu Vica, dar nu și-a părăsit nevasta, a plătit pensie alimentară.

El a planificat totul, aici e durerea, nu există crima perfectă, când te dai pe mâna proștilor e vai de vai. A încercat să acopere a făcut și mai rău, la mine dacă a mirosit ceva în timp record am adunat tot. El a gândit-o cumva bine, având contract de muncă într-o țară arabă, i se virează salariul, ulterior își aduce copiii și familia. Eu nu puteam să fiu pe contul din Dubai, avocații pe care el îi are, e uluitor că primești sfaturi cumplite. Cum să spui ‘sunt conturile mele fac ce vreau’? Eu nu am știut că transferă bani, eu nu mi-am verificat soțul niciodată.

Nu le place să le cotrobăi prin genți, a fost premedidată toată povestea asta. A fost obligat să o ia într-o anumită direcție. Reghecampf s-a întors acasă de vreo 5-6 ori, am sărbătorit 15 ani de căsătorie în acte pe 1 iunie, chiar de Ziua Copiilor. Și am hotărât să mergem dar tati se va revanșa toată viața alături de voi. A greșit cumplit.

Probabil ăla a fost apogeul când tu îți jurai credință că sărbătoreai nunta ca amanta să îți facă probleme să sune pe la prieteni. După 4 zile omul a fugit definitiv cam cu tot ce putea prinde ca hoțul la drum de seară. Nici măcar nu am mai încercat să ne ducem să îl întoarcem din drum, că tot o făcusem de atâtea ori”, a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate la Realitatea Sportivă HD.

Impresarul spune că ar putea realiza un film despre cum a fost înșelată de soțul ei.

„Este ireal, eu aș face un film, o poveste care pusă cap la cap te face să nu mai ai încredere în omul de lângă tine. Ăsta o să fie următorul meu pas, o să pun toate aceste dovezi într-o carte cum l-am demascat pe Reghecampf și pentru amantă.

Vezi că a început urmărirea penală în Dubai. Acolo am totul cum a început, s-au făcut doi ani și am vrut să îmi angajez avocat. Amanta ta dispare și poate să facă pușcărie, iar tu ești nenorocit pe viață. Dar nu pueam să îi fac așa ceva, o ascundea, femeia cu cardurile, i-ai făcut ziua lui nevastăta te penalizez.

Și dacă mă mai căsătoresc de zece ori nu o să fac nenorocirile pe care le-a făcut Reghecampf”, a mai spus declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate la Realitatea Sportivă HD.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au căsătorit în vara anului 2008 și au împreună un copil, Laurențiu Reghecampf junior, în vârstă de 13 ani. Procesul de divorț dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf are primul termen fixat pentru data de 7 februarie.

Corina Caciuc s-a născut în Deva și are 29 de ani. Cei doi s-ar fi cunoscut în Dubai. În prezent, Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc ar locui împreună, în Craiova. Noua iubită a tehnicianului este însărcinată și urmează să-l facă tată pentru a treia oară pe încă soțul Anamariei Prodan.