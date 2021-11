EXCLUSIV | Anamaria Prodan, război total cu Gigi Becali! Patronul FCSB, desființat în direct: „Îl căutau la palat sau la stână?”

Transferul lui Dennis Man de la FCSB la Parma de la începutul acestui an a distrus legătura dintre impresară și afacerist, după ani la rând de colaborare!

Anamaria Prodan și Gigi Becali continuă să își arunce săgeți de la distanță, iar de această dată posibilul transfer al lui Ianis Stoica în străinătate a fost cel care a creat din nou tensiune între cei doi. După ce finanțatorul FCSB-ului a anunțat că a primit o propunere în valoare de 7,5 milioane de euro din partea celor de la Arsenal pentru tânărul său atacant, acum, Anamaria Prodan a ținut să îl contrazică pe Becali.

Agenta, care se ocupă de drepturile fotbalistice ale lui Ianis Stoica, a dezvăluit în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă că londonezii nu aveau cum să ia legătura mai întâi cu FCSB. Concret, fotbalistul este înregistrat la federația engleză și orice propunere pe numele său va ajunge mai întâi pe masa Anamariei Prodan.

„Jucătorul chiar ajunge să creadă la un moment dat că are o ofertă de la Arsenal. Ceea ce nu știe însă domnul Gigi Becali este că Ianis are contractul înregistrat la federația din Anglia. El acolo figurează. Crezi că dacă ar fi existat o ofertă, cine ar fi avut-o prima dată? Gigi Becali? De unde? Îl căutau oamenii la palat, la stână, unde îl căutau ca să vorbească de transfer? Am vorbit și cu Ianis Stoica. Mi-a zis că nu este adevărat absolut nimic. Chiar îți arăt mesajul ca să nu mai existe nimic.”, a spus Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.