EXCLUSIV | Andrei Chivulete, luat în colimator după meciul de la Mioveni: ,,Nu merita mai mult! Mă pot gândi la orice”

CFR Cluj s-a impus în meciul de la Mioveni la limită, scor 1-0, graţie unui gol marcat de Claudiu Petrila dintr-o poziţie de off-side. Gazdele au cerut şi un penalty, însă neacordat de arbitrul de centru.

Andrei Chivulete este arbitrul care a condus meciul dintre cele două formaţii, încheiat cu scandal din cauza deciziilor pe care acesta le-a luat în timpul jocului.

Ion Crăciunescu, fost mare arbitru român, a vorbit despre centralul Andrei Chivulete, ajuns chiar ecuson FIFA în prezent. Acesta spune că după meciul arbitrat de Andrei Chivulete, poate face tot felul de speculaţii în ceea ce priveşte deciziile de arbitraj luate.

,,Ei au fost de-a lungul timpului arbitri ajunşi datorită unor anumite persoane care cât timp au fost arbitri nu au realizat nicio performanţă internaţională şi acum au ajuns şefi la arbitri şi uitaţi-vă, dacă noi ne ducem mâine cu doi arbitri ca are domnul Vassaras pe la UEFA relaţii, suntem bine, dar în România putem să facem dezastre.

Eu am văzut aseară unele dezastre care mie îmi dau dreptul să mă gândesc la orice. Eu am considerat că nu merită mai mult de Divizia C (n.r. Andrei Chivulete). Dar când vezi că în faţa lui, la 3-4 metri, îl ia pe jucător de tricou şi-l trânteşte la pământ fără să fie obstrucţionat de nimic şi tu nu intervii în niciun fel, iertaţi-mă, mă pot gândi la orice. Poate să fie arbitru FIFA, eu judec ceea ce a făcut el. Nu poţi aşa să treci cu vederea. Cade şi nu dai, pentru ce? Că eşti tu ce? Explicaţia logică e că eu mă pot gândi la orice.”, a declarat Ion Crăciunescu, pentru Realitatea Sportivă.