EXCLUSIV | Cât ar putea să mai stea Burleanu la șefia FRF: „La următoarea Adunare Generală, pot face și șase mandate”

Răzvan Burleanu se află la conducerea FRF din martie 2014. Acesta se află la al doilea mandat de președinte al Federației Române de Fotbal și ar putea primi un nou mandat după alegerile din aprilie.

Președintele Progresului, Tudor Iacov, a vorbit despre situația lui Răzvab Burleanu.

„Problema e că am avut un campionat european, nu am fost capabili să ne calificam. La ce se mai poate da chix, le-ai pierdut pe toate, te legi de calificarea la Under 21. Nu e în calendarul UEFA. În toată perioada asta nu ai făcut nimic, și vii să ne povestești de programul pe 5 ani, cum va fi mai bine? Nu înțeleg fotbalul după 8 ani de zile, mă așteptam să-și asume Burleanu ratarea calificării. E

Au modificat statulul în 2014 pentru trei mandate, nu două. A venit cu promisiunea că vor fi două mandate, după care s-a extins la trei mandate. Nu trebuie pusa baza pe asta cu 3 mandate. La următoarea Adunare Generala dacă vine cineva, pot face și șase mandate. La Adunările Generale îmi spuneau oamenii să stau jos, a declarat Tudor Iacov în exclusivitate în emisiunea Unu` la Unu`„, a declarat Tudor Iacov în exclusivitate în emisiunea Unu` la Unu` de pe Realitatea Sportivă HD.

