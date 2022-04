EXCLUSIV | Câți bani are de recuparat Ionuț Chirilă de la Academica Clinceni: „Este peste procesul de la Nurnberg”

Ionuț Chirilă a plecat cu scandal de la Academica Clinceni, după care tehnicianul a depus, prin intermediul avocaților, dosarul, la Comisiei Federației Române, pentru a-și recupera în instanță banii pe care care îi mai are de primit de la club.

„Este ceva de ‘Dosarele X’, este mai complicat ca la Nurnberg”, a declartat Ionuț Chirilă

Tehnicianul a fost invitat la Realitatea Sportivă, la emisiunea „Unu’ la 1” realizată de Claudiu Giurgea și a prezentat versiunea lui în ceea ce prește lucrurile de la Academica Clinceni. „La un moment dat au venit niște băieți de la Craiova. Au spus că vor să preia clubul.

După care am înțeles că în 2 săptămâni au renunțat. Am avut o discuție, mi-au spus că vor să numească antrenor și le-am spus că e problema lor. Eu am contract cu academica Clinceni, care putea fi desfăcut unilateral.

Eu când merg la negocieri și le spun că în 6 luni rezolv totul. Dacă mu respecți ce ai sopus că faci, plătești. Am de recuperat suma care mi se cuvine (n.r. – 6.000 de euro pe lună). Dar nu cred că o voi primi, pentru că am un proces care e mai complicat decât cel de crimă al lui OJ Simpson din SUA. Sunt lucruri hilare.

Pe 23 decembrie depun avocații mei (n.r. – la Comisia din cadrul FRF) cererea de chemare în judecată pentru a-mi recupera banii. Este vorba de cei care mi se cuveneau și pe care i-am împrumutat.

Termenul a fost pe 13 ianuarie, când s-a dat alt termen, 27 ianuarie. Atunci s-a dat alt termen, 8 februarie. Și tot așa, pe 17 februarie și, în final, pe 24 februarie. Și când toată lumea a respirat adânc că s-a terminat, s-a amânat pronunțarea pe 3 martie.

Pe 3 martie s-a amânat pe 10 martie, după aceea pe 15 și pe 22. Deci este peste procesul de la Nurnberg. Pe 22 s-a dat soluție. Dar, ca să urmeze un apel din partea vreunei părți trebuie să ai motivare. De 3 săptămâni nu se dă motivarea”, a declarat antrenorul la Realitatea Sportivă.

Ionuț Chirilă nu a primit niciun euro în perioada în care a anytrenat la Academica Clinceni

Tehnicianul spune că perioada ocupată la Academica Clinceni este halucinantă. „Comisiile sunt independente, se presupune. Dar e mai mult decât strigător la cer.

Este de ‘Dosarele X’. De pe 23 decembrie au trecut atâtea luni și nu am primit motivarea după 5 termene amânate și încă 5 pronunțări amânate. Asta e rușine națională. De ce să te mai mire ce se întâmplă în fotbalul românesc? Mai grav este că un antrenor cu experiența mea trebuie să ajungă la Clinceni.

Este ceva halucinant pentru mine. Nu am primit 1 euro. Eram luat la mișto că nu-i lăsam pe jucători să bea vin la carafă. Cumpăram eu vinul, ca să nu mai văd carafele alea. Chiar așa să te comporți și să fii atât de jos să tratezi un om care a venit să facă treabă serioasă acolo?

Și să invoci la proces că de ce am plătit cu avionul la Cluj, avionul fiind plătit de mine. Eu stau în Franța, familia mea se află acolo. Aveam în contract 10 plecări cu avionul, dar clubul nu le-a plătit.

În pauza competițională am fost plecat o zi și a doua zi, avionul întârziind, a fost singura dată când a existat un antrenament fără mine, dar cu preparatorul fizic. Dar era oricum de pregătire fizică.

Dacă nu aveam zborul întârziat, ajungeam la fix, pentru că aveam o mașină la aeroport ca să mă ducă la stadion”, a mai precizat Chirilă la emisiunea „Unu’ la 1” realizată de Claudiu Giurgea.