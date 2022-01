EXCLUSIV | CFR Cluj se apără după 3-3 cu FCSB: ”Eram blamați. Aici a fost acea percepție eronată”

FCSB și CFR Cluj au încheiat la egalitate, scor 3-3, în cel mai spectaculos meci din prima etapă din 2022 din Liga 1.

Octavian Popescu a deschis scorul cu un șut splendid, în minutul 24. Până la pauză, CFR Cluj a preluat conducere prin ”dubla” semnată de Debeljuh, în minutele 36 și 41.

În partea secundă, Vali Gheorghe a restabilit egalitatea, în minutul 71. La opt minute după ce a intrat, Chipciu a dus-o din nou în avantaj pe campioana României, în minutul 78. Totuși, Iulian Cristea a marcat în ultimul minut al meciului și a stabilit scorul final pe Arena Națională, 3-3.

Cristi Balaj, președintele ardelenilor, a declarat că echipa sa a controlat jocul, iar FCSB a dictat ritmul partidei doar atunci când CFR Cluj se afla în avantaj și a făcut un pas în spate.

”Ne bucurăm că nu am pierdut. FCSB, care își dorea să câștige și singura lor variantă era victoria, sunt fericiți, iar noi care ne doream să nu pierdem, asta era important. Nu am jucat la 0-0 pentru că jocul a demonstrat, chiar dacă eram blamați că nu avem un joc frumos. Noi suntem supărați că nu am câștigat.

FCSB-ul a fost la cârma jocului doar în momentele în care CFR Cluj a făcut un pas în spate pentru că a condus. Am fost în avantaj din minutul 40 mai tot timpul, cu excepția a câteva minute din repriza a doua, când a fost egal și din nou am apăsat accelerația și am înscris. Aici a fost acea percepție eronată.

Au jucători de calitate, de perspectivă. I-am felicitat, îi respectăm, i-am lăudat. Le dorim din tot sufletul să ajungă la un nivel cât mai mare”, a declarat Cristi Balaj, în direct la Realitatea Sportivă HD.

