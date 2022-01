EXCLUSIV | Problemele pe care le-a întâmpinat Cristi Balaj la CFR Cluj: ,,Au oprit dialogul cu noi”

Cristi Balaj a renunţat în 2021 la funcţia de preşedinte al ANAD pentru a veni la conducerea clubului CFR Cluj, atras de noul proiect alături de Dan Petrescu.

Venit în Gruia, fostul arbitru a întâmpinat o mulţme de probleme pe care a trebuit să le rezolve. Acesta a lucrat intens la rezilierea contractelor jucătorilor aduşi de fosta conducere şi pe care Dan Petrescu nu se mai baza. Fostul cavaler al fluierului a întâmpinat dificultăţi cu jucătorii în momentul în care au apărut discuţiile dintre FRF şi Petrescu. Aceştia s-au gândit că o eventuală plecare a lui Petrescu de la club l-ar fi putut face pe noul antrenor să se răzgândească în privinţa lor.

,,Noi am fost concentraţi să facem rezilieri. Am avut jucători plătiţi din cauza contractelor mari făcute de fosta conducere. Am avut discuţii şi să diminuăm, jucători pe care i-am adus. Am avut şi acea discuţie cu plecarea lui Petrescu la naţională. Am avut discuţii cu jucătorii.

Au oprit dialogul cu noi când a fost situaţia cu Petrescu. Am avut 4 meciuri în 2 săptămâni, vedeti cât contează 3 puncte. Normal că a apărut acea nemulţumire, pentru că am avut om situaţie delicată.”, a declarat Cristi Balaj, la Realitatea Sportivă HD.

