EXCLUSIV | Conducerea CFR-ului reacţionează după remiza cu ,,roş-albaştrii”: ,,Nu ne-a surprins FCSB”

Conducerea CFR-ului reacţionează după ce gruparea pregătită de Dan Petrescu a încheiat la egalitate partida cu FCSB de la Bucureşti, scor 3-3.

Deşi echipa ,,Bursucului” a fost egalată la ultima fază a meciului, conducerea clubului ardelean anunţă că ,,roş-albaştrii” nu i-au surprins cu nimic pe jucătorii şi conducătorii campioanei.

Cristi Balaj, preşedintele lui CFR Cluj, spune că echipa din Gruia a dominat meciul când scorul era unul egal, iar în mod normal FCSB a avut posesia în momentul în care trupa ardeleană se afla la conducere. Acesta nu îi impută nimic lui Otto Hindrich pentru golurile încasate.

,,FCSB e o echipă pe care o respectăm. Nu putem spune că ne-a surprins FCSB. Noi n-am putut câştiga, deşi am marcat 3 goluri, doar că am întâlnit o echipă bună. Am vazut că ar fi fost meci de box. CFR când a fost egal, a dominat jocul. Începutul de partidă nu anunţa venirea golului, nu a fost greşeala lui Otto. Până la acest gol, CFR a avut ocazii, după care CFR a dominat, pentru că a trebuit să aducă egalarea.

De fiecare dată când CFR a condus, acelea au fost momentele în care cei de la FCSB au avut posesie, ne-am apărat avantajul. Prima repriză a fost a CFR-ului. Era normal ca FCSB să aiba acea posesie. De data ceasta am eşuat din acest punct de vedere. FCSB spunea că este obligată să câstige, noi ne-am dorit să nu pierdem, jocul a fost de asemenea natură. Ei bucuroşi că au egalat, noi trişti că nu am câştigat.”, a declarat Cristi Balaj, la Realitatea Sportivă HD.

Postul de televiziune Realitatea Sportivă HD se poate vedea în grila operatorului RCS/RDS, PE CANALUL 145.