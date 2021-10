EXCLUSIV | Cosmin Olăroiu, tot mai dorit pe banca României: „Este un antrenor extraordinar!”

Unul dintre cei mai titrați antrenori români din ultimii ani, Cosmin Olăroiu, este liber de angajament în acest moment după despărțirea de chinezii de la Jiangsu Suning!

România este pe cale să rămână fără selecționer, asta după ce Mirel Rădoi a declarat la finalul partidei cu Armenia că intenționează să plece de la prima reprezentativă. Cu toate acestea, Rădoi a anunțat și numele antrenorului care i-ar putea lua locul pe banca tricolorilor și a mărturisit că Olăroiu este cea mai bună variantă în momentul de față.

De aceeași părere este și Sorin Ghionea, fostul elev al tehnicianului în vârstă de 51 de ani din perioada FCSB. Fostul apărător central a mărturisit în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă că Olăroiu este un antrenor valoros și naționala României are nevoie de un nume de asemenea calibru.

„Deocamdată echipa națională are selecționer și mai are două meciuri extrem de grele. Cosmin Olăroiu este unul dintre antrenorii extraordinari cu care eu am lucrat și de la care am încercat să iau cât am putut de mult și chiar am avut ce vedea la el în perioada în care a fost la Steaua (n.r. FCSB).

Dacă ar fi ca România să rămână fără selecționer, consider că am avea nevoie de Olăroiu. Ne trebuie antrenori cu valoare, care să pună suflet pentru echipă și Cosmin este un om în care eu am încredere. La fel de bine îl cunosc și pe Mirel și știu că impreună cu staff-ul său vor face lucruri foarte bune!”, a spus Sorin Ghionea, pentru Realitatea Sportivă.

Cosmin Olăroiu a plecat din România în anul 2007, atunci când a decis să părăsească FCSB și să meargă în zona Golfului, acolo unde a semnat un contract cu Al Hilal. Olăroiu a câștigat mai multe trofee în zona arabă și chiar a fost numit ca selecționer al primei reprezentative a Arabiei Saudite în anul 2014.

FC Național, Poli Timișoara, FCSB, Al-Hilal, Al-Ain, Al-Ahli, Shabab Dubai și Jiangsu Suning sunt echipele pe care le-a pregătit antrenorul în vârstă de 51 de de-a lungul timpului.