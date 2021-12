EXCLUSIV | Cristi Borcea nu vrea să mai audă de fotbal: „Am făcut operație, pușcărie, ce să mai fac?”

Fostul finanțator al clubului de fotbal Dinamo București a stat închis nu mai puțin de 5 ani și o lună, perioadă care a fost cumulată din cele două dosare pe care le-a avut în instanță!

Cristi Borcea (51 de ani) a fost eliberat condiționat la sfârșitul anului 2019, ca urmare a ispășirii perioadelor de detenție, prevăzute de lege. Deși este așteptat de toată suflarea dinamovistă să rezolve problemele actuale ale clubului, afaceristul a declarat în nenumărate rânduri că nu este tentat de o revenire în fotbal și vrea să ducă o viață liniștită de acum înainte.

Fostul patron al „câinilor” a vorbit deschis despre un subiect foarte sensibil pentru el și anume viața sa personală. Cristi Borcea a dezvăluit în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă că este mult mai liniștit de când a renunțat la fotbal, însă a mărturisit că a trecut prin multe din cauza fenomenului pe care l-a iubit atât de tare.

„Viața fără fotbal este mult mai liniștită. Am timp mai mult pentru familie, afaceri. Nu credeam niciodată că se poate întâmpla să renunț la fotbal, dar a venit și acel moment. Am fost o echipă acolo la Dinamo. Cu domnul Buduru, cu nea Cornel care ne-a crescut, nea Mircea Stoenescu, nea Tică Dănilescu, cu Badea, cu Nețoiu, cu Cohn, Vasile Turcu…

Am fost o familie acolo. Am pierdut meciuri în ultima etapă, am câștigat meciuri și tot așa. Am fost aproape și de Champions League, dar n-am reușit. Asta este. Am avut avantajul de a mă lua nea Cornel la 25 de ani și astfel am putut să cresc acolo. Am făcut de toate din cauza fotbalului. Și operație pe cord deschis și divorțuri, pușcărie… Ce să mai fac?”, a spus Cristi Borcea, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.