EXCLUSIV | Culisele înființării naționalei U20 a României: „Aceasta a fost ideea!”

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a decis să înființeze în toamna anului trecut o nouă națională a României, care are rolul de a le oferi fotbaliștilor tineri meciuri internaționale, încă de la cele mai mici vârste!

Aflată într-o cădere liberă de ani buni în clasamentul mondial, România are în componența sa, în momentul de față, și selecționata U20, condusă de Bogdan Lobonț. Tricolorii au disputat nu mai puțin de 6 meciuri de la înființare: cu Portugalia (2-1), Anglia (1-6), Cehia (2-1), Germania (0-4), Polonia (2-1) și Italia (0-7).

Întrebat despre situația din momentul de față de la lotul U20, Cătălin Munteanu, care este secundul lui Lobonț, a dezvăluit unde suferă tinerii fotbaliști și capitolul la care ar trebui lucrat cu aceștia. Mai mult, fostul mijlocaș a vorbit și despre înființarea acestei selecționate și a prezentat principalele motive pentru care Burleanu a decis inițierea acestei grupe.

„Ideea înființării acestei naționale a fost ca cei care termină U19 să aibă unde să continue și să aibă meciuri internaționale până la convocarea la U21. Această selecționată a fost concepută cu gândul de a le da jucătorilor tineri și mai multă încredere, până când vor face pasul spre echipa de tineret.

Lobonț se uită la jucătorii care sunt în străinătate, îi urmărește. Avem câțiva care joacă în Italia, la Primavera, sunt fotbaliști de perspectivă, iar datorită legăturilor pe care ‘Lobby’ le are acolo, îi poate vedea și pe viu. Eu zic că este ok, suntem în grafic pe undeva, dar ușor, ușor trebuie să creștem. Mereu am jucat la patru zile distanță și tot timpul am arătat bine în primul joc, spre deosebire de al doilea. Aici ar trebui lucrat.”, a declarat Cătălin Munteanu, la Realitatea Sportivă HD.

