EXCLUSIV | Cum a dispărut o echipă de tradiție din fotbalul românesc: „Când e greu, lumea te lasă singur”

ACS Poli Timișoara a încercat pentru câțiva ani să acopere golul lăsat de dispariția fostei echipe din oraș, patronată de Marian Iancu.

Transformată din ACS Recaș în vara lui 2012 pentru a continua tradiția fotbalului de pe Bega, formația susținută de autoritățile locale a reușit să ajungă încă din primul an în Liga 1. Doar că lipsa de continuitate a făcut-o să parcurgă în anii următori drumul între primele două eșaloane. Retrogradarea în a treia divizie în 2019, aproape că a condamnat-o la desființare. Silviu Bălace și-a legat numele de ultima parte a existenței timișorenilor. Fostul fundaș și-a început cariera de antrenor la ACS Poli. Însă în acest debut de sezon, bănățenii au fost excluși din campionat după două neprezentări.

„Echipa era în insolvență, se arăta demult că se va termina la un moment dat. Am încercat să o menținem pe linia de plutire cât de mult s-a putut. Când e greu lumea te lasă singur. Mă știam demult cu domnul Mușat, care a fost administratorul special al clubului.

Am vorbit atunci să o ținem în viață. Ne-am dat silința cu toții, deși au fost condiții grele. El a reușit să țină clubul în frâu până de curând. Cu toate că am reprezentat Timișoara, parcă eram ACS Poli Rădăuți, nu prea interesa pe nimeni”, a povestit Silviu Bălace, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Cât a fost antrenor al timișorenilor, Bălace a încercat să facă tot posibilul ca echipa să nu alunece spre colaps și din punct de vedere sportiv.

„Nu ne-am plâns, jucătorii au acceptat situația. Băieții s-au comportat destul de bine, au făcut o muncă grea pentru niște sportivi. Le-am spus că au capacitatea să facă lucruri frumoase. Și m-am bucurat că în tur am fost pe podiumul clasamentului. Totul a plecat din motivația lor. Apoi mulți dintre ei au plecat și am rămas doar cu puști, puțini la număr. Practic nu am mai avut cu cine să mai jucăm și nu poți la nesfârșit să te descurci așa”, a încheiat fostul jucător și antrenor de la ACS Poli.

