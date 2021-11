EXCLUSIV | „Datoria este să o luăm de la capăt”. Un antrenor trage concluziile înaintea ultimei etape a turului

Marin Dună este secundul lui Ilie Poenaru la Gaz Metan Mediaș, iar cei doi încearcă să îi scoată pe ardeleni din zona fierbinte a clasamentului.

Lucru care s-ar fi putut întâmpla cu o victorie în fața fostei lor formații, Academica Clinceni. Un gol al adversarilor venit în prelungiri le-a stricat calculele. Vineri, Gaz Metan o va întâlni pe Chindia în ultima etapă a turului de campionat.

„Am făcut un meci slab, dar chiar și așa am avut 1-0 și am făcut greșeli pe care nu aveam voie să le facem. Chiar și în contextul în care nu am avut prestația dorită erau importante punctele, pentru că moralul jucătorilor era altul. Vineri întâlnim o echipă mai incomodă decât Clinceniul.

Nu e vorba de revanșă ci de faptul că trebuie să facem puncte. Pentru asta trebuie să avem un joc consistent pe faza defensivă. Este nevoie să stăm cât mai bine la sfârșitul sezonului regular pentru că în play-out presiunea e mai mare și punctele se fac mai greu”, a declarat Marin Dună, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Cuplul Poenaru-Dună a preluat Gaz Metan în etapa a 9-a, atunci când medieșenii erau pe loc direct retrogradabil. Bilanțul lor de până acum în meciurile oficiale este de 3 victori, 2 egaluri și 3 înfrângeri.

„Am găsit o echipă bună, cu jucători buni, dar puțin prăbușiți după o serie de rezultate negative. A fost înfrângerea cu CFR, apoi eșecul din Cupa României și acest pas greșit acasă, datoria noastră este să o luăm de la capăt, să muncim și să avem încredere în noi.

Nu ne putem gândi la play-off, deși anul trecut ați văzut că lumea spunea că FC Argeș este ca și retrogradată și a fost la un pas să prindă un loc în primele șase. Nivelul fotbalul românesc ne permite să facem niște surprize. Ne vor ajuta cele două săptămâni de întrerupere a campionatului ca să cunoaștem jucătorii și mai bine, astfel încât să reglăm anumite aspecte din joc”, a mai adăugat antrenorul.