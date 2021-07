EXCLUSIV | De ce nu a văzut Emil Săndoi eșecul Craiovei din Albania: „A fost pentru prima dată”

În cursul acestei săptămâni, au debutat în competițiile europene și reprezentatele fotbalului românesc din Conferencere League.

Sepsi a încheiat la egalitate meciul din deplasare cu Spartak Trnava, scor 0-0. CSU Craiova a pierdut în Albania în fața celor de la Laci, scor 0-1, în timp ce FCSB a reușit să câștige cu Shakhter Karagandy, scor 1-0.

Despre prestația echipelor românești în prima mansă din al doilea tur preliminat din Conference League a vorbit și Emil Săndoi, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă. Acesta a recunoscut că s-a uitat doar la meciul lui Sepsi din Slovacia, deoarece a vrut să pregătească meciul din etapa a doua. Atunci când echipa sa, Chindia, o va întâlni pe formația din Sfântu Gheorghe, luni, 26 iulie, de la ora 18:30.

De asemenea, antrenorul de 56 de ani și-a spus părerea și despre demiterea lui Marinos Ouzounidis de la CSU Craiova.

”De Craiova nu pot să spun nimic. S-a jucat la aceeași oră cu jocul echipei Sepsi la Trnava și a fost pentru prima dată când am văzut alt meci, nu meciul Craiovei. Am avut și motive. Noi a doua etapă jucăm cu Sepsi la Buzău și nu pot să-mi exprim o părere în sensul acesta.

Nu știu exact ce s-a întâmplat. Au pierdut primul meci, erau două meciuri. Era importantă calificarea. Nu știu ce să zic. Nu am văzut nici meciul, nu am văzut evoluția echipei. Nu am ce să comentez în sensul acesta. Avem program ușor în continuare, două etape ușoare: cu Sepsi acasă și cu CFR Cluj în deplasare. Glumesc acum, evident”, a declarat Emil Săndoi, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.