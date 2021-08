EXCLUSIV | Dezastrul din Conference League are o explicaţie: ,,Nivelul unor jucători lasă mult de dorit”

Fotbalul românesc are din nou un început de sezon european nefavorabil, după ce FCSB, CS U Craiova şi Sepsi OSK au fost eliminate încă din turul doi preliminar al Conference League.

Singura echipă care mai ţine steagul sus este CFR Cluj. Ardelenii sunt deja calificaţi în grupele Conference League, iar de la ora 21:30 luptă pentru calificarea în play-off-ul Champions League, contra celor de la Young Boys Berna.

Iosif Rotariu, fost internaţional, a vorbit despre cum a ajuns fotbalul românesc aproape să nu mai conteze în Europa. Acesta spune că totul pleacă de la nivelul scăzut al campionatului intern şi de la lipsa de calitate a unor jucători.

,,Nivelul e undeva în scădere, de la an la an, iar eliminarea e undeva previzibilă, pentru că nivelul campionatului e destul de scăzut şi atâta timp cât campionatul nu are un ritm de joc ridicat, nu ai cum să ai pretenţii destul de mari.

Nivelul este scăzut al campionatulu, ritmul şi văd o speranţă că în cel mai scurt timp sau în anii următori se va ridica nivelul de joc. Părerea mea, că şi începutul acesta de campionat este sub cel de anul trecut. Aşa văd, eu. Calitatea unor jucători lasă mult de dorit.”, a declarat Iosif Rotariu, pentru Realitatea Sportivă.