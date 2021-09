EXCLUSIV | Dezastrul din cupele europene, analizat de două personalități din fotbal: „Nu avem conducători realiști”

Fotbalul românesc a avut parte de un șoc în această vară. Toate cele trei reprezentante înscrise la startul preliminariilor Conference League au fost eliminate încă din primul tur.

Iar prăbușirea în clasamentul coeficienților va fi consecința acestor eșecuri în serie. Eliminările în fața unor echipe din țări care acum 10-15 ani aproape nu contau pe continent are anumite explicații pentru cei care au scris istorie în trecut în Europa. Unul dintre ei este Claudiu Vaișcovici.

„Între noi și echipele din fotbalul mare sunt diferențe la mentalitate, la bază materială, la orice. Nu mai putem avea pretenții în cupele europene, deși conducătorii visează să obțină bani din competițiile astea. Doar că nu sunt deloc realiști. Îi vezi pe ăia din Armenia și Kazakhstan că investesc și cresc, iar noi am ajuns să ne luptăm de la egal la egal cu ei”, a concluzionat Claudiu Vaișcovici, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Dacă Sepsi era la prima experiență europeană, FCSB și U Craiova erau obișnuite cu partidele internaționale. Lucru care nu le-a ajutat în fața adversare care s-au autodepășit în urmă cu două luni.

„Părea că în jocurile pe care le-au avut, echipele noastre erau favorite. E clar că dacă ne uităm la valoarea individuală a jucătorilor suntem peste cei care ne-au eliminat. Însă rar mi-a fost să văd formații așa disciplinate cum au fost adversarele Craiovei și a FCSB-ului. Au fost echipe incomode cu care a fost greu să jucăm și în plus nici șansa nu a fost de partea noastră”, a completat Emil Săndoi, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

România poate cădea în clasamentul coeficienților chiar sub locul 30 în Europa, lucru care ne-ar putea afecta în stagiunea 2023-2024. În acest moment, Liga 1 este pe poziția a 25-a în privința rezultatelor obținute în cupele europene în ultimii 5 ani. Doar CFR Cluj poate îmbunăți cifrele în acest sezon. Clujenii sunt pentru al treilea an la rând singurii reprezentanți ai României în grupele cupelor europene. Dacă luăm însă în calcul doar parcursul din acest sezon, România are un coeficient de 1,5 și este pe locul 43 în Europa la egalitate cu Insulele Feroe, Islanda, Andorra și Țara Galilor. Pe a cincea coloană se află coeficientul sezonului 2021-2022.