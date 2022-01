EXCLUSIV | Dezvăluiri incendiare din interiorul Rapidului: „Angelescu vrea să facă totul acolo!”

Florin Manea a vorbit despre perioada petrecută la gruparea giuleșteană și a făcut o serie de mărturisiri neștiute din „bucătăria” internă a alb-vișiniilor!

Impresarul a ocupat funcția de director sportiv al clubului, pe vremea când Rapid încă evolua în Liga a 2-a și visa la promovare. Deși a fost acuzat în mai multe rânduri că a luat comisioane de pe urma transferurilor, Florin Manea a dezmințit toate aceste informații și a vorbit deschis despre adevăratul motiv care a dus la plecarea sa de la echipa de suflet.

„Nu m-aș întoarce niciodată în condițiile în care domnul Angelescu va decide acolo. Mi-am dat seama că tot timpul cât am fost la Rapid nu am fost lăsat să fac nici 5% din ceea ce puteam să fac. Asta s-a întâmplat deoarece voia să facă dânsul totul. Eu am fost ca un fel de tampon, pentru că eram director sportiv, iar ei în spate făceau tot ce voiau.

Pe toți jucătorii pe care i-am adus nu s-a luat un euro comision, doar pe Sefer s-a dat undeva la 5.000 de euro. Cei din conducere au avut o gelozie așa față de mine, pentru că mi s-au pus mereu bețe în roate. Angelescu mi-a și zis la o petrecere ‘Băi, Florine, pe toți agenții i-am bătut, numai pe tine n-am reușit’. Și i-am spus ‘păi stai mă așa, tu m-ai adus aici să faci competiție cu mine?’. S-au făcut 32 de transferuri cât am fost eu acolo și pe mine m-au lăsat să fac doar 6.”, a spus Florin Manea, la Realitatea Sportivă HD.

