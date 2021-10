EXCLUSIV | Elevii lui Rădoi, „condamnați” să ajungă la barajul spre Mondial: „România depinde doar de ea de acum!”

Prima reprezentativă are șansa de a ajunge la un Campionat Mondial după 23 de ani de absență!

România păstrează în continuare șanse pentru terminarea pe locul doi în preliminarii, astfel că șase puncte în ultimele două dueluri reprezintă misiunea numărul unu pentru tricolori. În cazul în care vor prinde poziția secundă în ierarhie, prima reprezentativă va avea o misiune extrem de grea și la baraj, unde ar putea întâlni adversari cu nume.

Fostul internațional, Sorin Ghionea, a analizat în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă duelurile României cu Germania și Armenia și consideră că evoluțiile elevilor lui Mirel Rădoi au fost unele consistente, în ciuda eșecului de la Hamburg. Ghionea este de părere că selecționerul a gândit foarte bine duelul contra armenilor și i-a avertizat pe tricolori în privința mizei uriașe din ultimele două jocuri ale campaniei de calificare.

„Am văzut ultimele meciuri ale României. Chiar mi-a plăcut atitudinea din jocurile cu Germania și Armenia. Am venit după un efort imens în fața nemților, însă toată lumea se aștepta să fim la fel de proaspeți și în meciul de la București. Importante au fost cele trei puncte și cred că Mirel Rădoi a făcut foarte bine că a pus pe primul loc victoria și mai puțin spectacolul pentru cei din tribune.

Dacă am fi făcut un joc frumos cu Armenia, dar nu am fi câștigat cele trei puncte, criticile erau pe măsură. A fost un meci de luptă, am fost foarte bine organizați și acest lucru s-a văzut. La cum îl știu pe Mirel, la cât este de meticulos, a fructificat toate informațiile pentru fiecare jucător în parte și a fost atent la toate detaliile.

Avem nevoie acum de două victorii pentru a ajunge la baraj. Deci, practic România depinde doar de ea de acum. Am speranța că vom reuși să facem meciuri bune și consider că e foarte important să obținem puncte. Toate meciurile au fost grele, dar cred că ultimele două au miza lor pe masă.”, a spus Sorin Ghionea, pentru Realitatea Sportivă.