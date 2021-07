EXCLUSIV | Elisabeta Lipă reacţionează după medaliile de la canotaj: ,,Pe cât de grea a fost ziua, pe atât a fost de frumoasă”

Elisabeta Lipă, preşedintele Federaţiei Române de Canotaj, a reacţionat după medaliile de aur şi argint cucerite de sportivii români la Tokyo.

Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş au adus prima medalie de aur pentru România la Jocurile Olimpice, la canotaj, în proba de dublu vâsle feminin, pe distanţa de 2.000 de metri. Cele două canotoare din România a trecut fără drept de apel de Noua Zeelandă şi Olanda în marea finală.

După aurul obţinut de cele două la dublu vâsle feminin, băieţii de la patru rame au cucerit medalia de argint la Jocurile Olimpice, unde au avut un final de cursă excepţional. Mihăiţă Ţigănescu,Cosmin Pascari, Ştefan Berariu, Mugurel Vasile Semciuc au încheiat cursa cu timpul de 5 min 43 sec 13/100, iar echipajul Australiei a câştigat medalia de aur cu timpul de 5 min 42 sec 76/100.

Elisabeta Lipă spune că ziua în care România a obţinut aurul olimpic la Tokyo a fost una încărcată de emoţie, dar foarte frumoasă. Fosta sportivă şi-ar fi dorit ca toate echipajele României să fi prins podiumul la Tokyo.

,,A fost o zi extraordinar de încărcată de emoţie, o zi grea, dar pe cât de grea, pe atât de frumoasă, cu finala, cele două fete au fost extraordinare, Ancuţa şi Simona. Când am văzut barca eram peste puterile de a mai duce această performanţă.

După cum ştiţi, România a aliniat la startul acestei competiţii nouă echipaje, care ar fi fost extrem de frumos ca toate să fie pe podium, dar trebuie să avem răbdare, să creştem frumos. Am plecat de nicăieri, am crescut frums, dar performanţa vine atât de greu. Noi nu avem răbdare. Am lăsat sportivii să se desfacă precum nişte flori şi aşa am reuşit la această competiţie.”, a declarat Elisabeta Lipă, pentru Realitatea Plus.

Citeşte şi JO 2020 | AUR OLIMPIC LA DUBLU VÂSLE FEMININ ŞI ARGINT LA PATRU RAME MASCULIN