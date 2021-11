EXCLUSIV | Explicațiile prăbușirii revelației sezonului trecut: „Am plecat cu mare entuziasm la drum”

Academica Clinceni a fost surpriza stagiunii 2020-2021 a Ligii 1, ilfovenii terminând campionatul pe poziția a 5-a.

Însă pe cât a fost de spectaculoasă a fost ascensiunea alb-albaștrilor pe atât de abruptă a fost căderea grupării de lângă București. Marin Dună, fostul secund al prim-divizionarei, a dezvăluit care sunt motivele pentru care Patriche & Co au ajuns pe ultimul loc al clasamentului.

„Au fost câțiva factori care au dus la situația actuală. Au plecat destul de mulți jucători, iar omogenitatea a avut de suferit, plus că nu am nimerit transferurile. Atât jucătorii cât și noi, cei din staff, am plecat la drum cu mare entuziasm având experiența sezonului trecut.

Dar pierzând 3-4 meciuri la început a fost greu să îți revii. Au apărut și probleme financiare, nu cunosc ce datorii sunt pe acolo. Cert este că existau întârzieri la salarii așa cum se întâmplă la majoritatea cluburilor din fotbalul românesc”, a povestit Marin Dună, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Chiar dacă au doar 4 puncte după 14 etape, ilfovenii nu sunt văzuți drept victime sigure în bătălia pentru supraviețuire.

„Oricine poate să evite retrogradarea, nu e nimic pierdut pentru nicio echipă. Drept dovadă că și ieri au jucat, au avut atitudine și au obținut până la urmă acest punct. E un pic rupt clasamentul de la locul 9 în jos, dar pot cădea echipe și de acolo.

Noi suntem trecuți prin asta și în primul și în al doilea sezon petrecut la Clinceni. Acum văd că Voluntariul e acolo sus, au avut un joc consistent, au adunat foarte multe puncte, cum cred că nici ei nu sperau. Pot să aspire la un loc de play-off, sunt surpriza plăcută a sezonului”, a încheiat secundul Mediașului.