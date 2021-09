EXCLUSIV | Fiul care și-a depășit deja tatăl: „Vorbim după fiecare meci câte 30 de minute”

Tiberiu Căpușă este fiul fostului fotbalist Giani Căpușă, care a îmbrăcat ani buni tricoul celor de la FCM Bacău.

Juniorul familiei evoluează în prezent la Chindia și și-a făcut mândru părintele prin convocarea la echipa națională a României pentru amicalele din luna iunie. Mijlocașul a și fost utilizat de Rădoi în partida cu Anglia.

„Se pregătește bine, sunt mulțumit de el. Vorbim după fiecare meci câte 30 de minute, depinde de el de aici înainte. A făcut un pas enorm prin faptul că a prins un meci la națională. I-a plăcut foarte mult, de acum e conștient că va fi privit cu alți ochi. Și trebuie să muncească de două ori mai mult pentru a se menține la acest nivel.

La un fotbalist munca reprezintă 60-70%, restul e talent. Doar la Alibec poate e invers. Dacă era serios și concentrat era un jucător complet. Chiar dacă nu aleargă la fel ca ceilalți este un fotbalist cu viziune, la fel ca Budescu”, a punctat Giani Căpușă, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Tiberiu a fost tranferat definitiv de Chindia după ce a fost împrumutat sezonul trecut la Târgoviște de Farul lui Gică Hagi. Tatăl său consideră că în scurt timp, jucătorul de 22 de ani va părăsi Liga 1. Un vis pe care și Gani Căpușă l-a avut în urmă cu mai bine de 20 de ani, dar care însă nu s-a concretizat.

„Am mare încredere în el, îl văd și pe afară peste un an sau doi. Șansă pe care eu nu am avut-o. Nu că nu aveam și eu valoare, dar prețul cerut pe mine a fost prea mare și am revenit acasă. A fost marele meu regret că nu am ajuns la Maccabi Tel Aviv.

Când am plecat acolo, cluburile se înțeleseseră, apoi însă Bacăul a vrut o sumă mai mare. Eu mi-aș dori ca Tiberiu să prind play-off-ul, e la îndemâna lor. Chinidia mi se pare că are o echipă mai bună ca anul trecut, dar depinde jucători. Au pierdut puncte cu echipe gen Clinceni, cu care trebuie să defilezi, să profiți de orice fază”, a mai subliniat băcăuanul.