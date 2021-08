Florin Prunea a vorbit în exclusivitate despre varianta să ocupe o funcție în organigrama clubului CFR Cluj, dacă Dan Petrescu va fi instalat pe banca tehnică.

„Îi mulțumesc lui Dan, dar cu mine nu a vorbit nimeni. Am avut o ofertă de la Cluj acum un an. Am familie la Cluj, acolo îmi fac Sărbătorile. Nu domnul Dâncu m-a ofertat. Nici domnul Rus.

Cu Petrescu poți să mergi oriunde. Are rezultate bune. Este cel mai mare antrenor din fotbalul românesc. Cu domnul Dâncu, nu. Am spus că a făcut și face foarte mult rău fotbalului. Nu știu ce s-a întâmplat la CFR Cluj. E o pată care se șterge foarte rău. Și aici și afară. Era o bombă. Așteptam doar ca cineva să aprindă fitilul.

Eu îl știu pe domnu Ivașcu. Am o părere bună despre el. Domnul Rus a fost președinte la Universitatea. Ei m-au adus pe mine la U Cluj„, a declarat Florin Prunea, în exclusivitate, la Realitatea Sportivă.