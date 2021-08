EXCLUSIV | Planurile lui Cortacero la Dinamo, scoase la lumină: „Nimeni nu s-a gândit la asta!”

Gruparea „alb-roșie” continuă să fie urmărită de datoriile din urmă, astfel că fotbaliștii aduși de investitorii spanioli în România le provoacă cele mai multe probleme clubului!

Pablo Cortacero a devenit persona non grata la Dinamo, iar atât cei din conducere, cât și actualii și foștii fotbaliști ai echipei, nici nu mai vor să audă de prezența sa și a oamenilor săi în preajma clubului. Aduși ca niște adevărați salvatori în Ștefan cel Mare, ibericii nu au făcut altceva decât să acumuleze și mai multe datorii și să adâncească suferința „câinilor”.

Dumitru Dragomir a dezvăluit în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă planul incredibil al spaniolilor. Fostul șef al LPF a mărturisit că Pablo Cortacero&co urmează să primească bani de pe urma memoriilor făcute de jucătorii aduși de ei în România. Totodată, Dragomir a vorbit și despre situația lui Ionuț Negoiță, fostul acționar din Ștefan cel Mare.

„La Dinamo totul e terminat în momentul de față, ce să mai vorbim. Acum ei trăiesc doar datorită lui Bonetti. Eu l-am cunoscut pe Cortacero la stadion. Spaniolii au adus un grup de jucători cu salarii mari și acum clubul trebuie să îi plătească, urmând ca cei care i-au adus să își ia o cotă parte din acest lucru.

E o chestie foarte deșteaptă, nimeni nu s-a gândit la asta. Cortacero ăsta e în Spania. Nu îl interesează, are acțiunile și cine vrea să cumpere Dinamo trebuie să treacă pe la el și pe la Negoiță. Ionuț Negoiță are bani mulți de luat de acolo, dar el cu Cortacero s-au păcălit unul pe altul, crezând că unul dintre ei înșală legea. În momentul ăsta e foarte greu să facă ceva Dinamo cu jucătorii pe care îi are și dacă pleacă și Sorescu…”, a spus Mitică Dragomir, pentru Realitatea Sportivă.