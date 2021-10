EXCLUSIV | Fost atacant al CFR-ului nu are nicio îndoială: “Echipa de pe primul loc are cele mai mari șanse la titlu”

CFR Cluj conduce detașat în clasamentul Ligii 1. Campioana en-titre a acumulat 30 de puncte, în primele 11 etape. Florin Costea, fost jucător al ardelenilor, este de părere că echipa antrenată de Dan Petrescu va cuceri titlul la finalul sezonului.

“Echipa de pe primul loc are cele mai mari șanse la titlu. CFR-ul are jucători cu experiență, are un antrenor foarte bun, care a câștigat campionate, eu cred că tot ei vor câștiga anul acesta campionatul. Eu am jucat doi ani și jumătate la CFR Cluj, dar am prins o perioadă mai grea, cam cum este acum la Dinamo”, a declarat Florin Costea, în exclusivitate, pentru Realitatea Sportivă.

Florin Costea a jucat la CFR Cluj între 2013 și 2015, în perioada în care la campioana en-titre se aflau Iuliu Mureșan și Răzvan Zăvăleanu, iar clubul ardelean se afla în insolvență.