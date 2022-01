EXCLUSIV | Fost tehnician al Rapidului așteaptă o ofertă de a antrena: „Sunt într-o situație grea”

Antrenor cu licența PRO, Adrian Iencsi (46 de ani) le-a pregătit de-a lungul timpului, pe FC Hunedoara, Turrris Turnu Măgurele, Foresta Suceava, Unirea Jucu, Dunărea Călărași, Pandurii Târgu Jiu, Universitatea Cluj, Rapid U 19, CSU Craiova II și Rapid.

Iencsi își dorește să revină pe banca tehnică și așteaptă o ofertă din țară, chiar și dintr-o ligă inferioară.

„Urmăresc știrile sportive zi de zi. Campionatul Italiei îmi place cel mai mult. Mi-e dor să muncesc. Îmi place să antrenze, să stau cu jucătorii, să le transmit ceea ce am învățat de-a lungul timpului în cariera mea de fotbalist. Nu e o situație tocmai bună pentru antrenorii din România care nu își pot exercita meseria. E o perioadă mai dificilă.

Un fotbalist când își încheie cariera trebuie să se gândească la viitor. Se spune că un fotbalist moare de două ori. E vorba și de noroc. Eu am considerat că avem antrenori valoroși. E o situație grea. Sper să am din nou posibilitatea să antrenez și să am continuitate. Eu când simt că nu pot să fac mai mult, mă retrag. Nu am o carte de vizită pentru a pleca afară, nici măcar în Liga 1. Mie mi-a plăcut să muncesc. Mi-aș dori să mi se dea libertatea de lucru„, a declarat Adrian Iencsi, în exclusivitate, la Realitatea Sportivă HD.

