EXCLUSIV | Fotbalistul care a jucat la FCSB și Craiova, dar o vede pe CFR campioană: „Acolo se face diferența”

Bătălia pentru supremație în actuala ediție a Ligii 1 se dă tot între rivalele ultimilor ani din fotbalul românesc.

CFR-ul s-a distanțat după victoria de la Ploiești în fața Chindiei la 11 puncte față de FCSB și la 20 față de Universitatea Craiova. Andrei Dumitraș a trecut prin curtea vicecampioanei, dar a îmbrăcat și tricoul „juveților”, iar acum privește de la distanță concurența dintre cele 3 pretendente la trofeul mult râvnit. Fundașul dreapta a fost unul dintre primele transferuri făcute de Laurențiu Reghecampf după numirea ca antrenor al trupei patronate de Gigi Becali în primăvara lui 2012.

„Sincer când am fost acolo îmi scria Steaua pe piept, eu cred că trebuie să fie vorba despre continuitate, dar nu prea am atâtea informații astfel încât să îmi dau cu părerea. Eu nu cred că FCSB nu o să mai apuce să prindă trofee, sunt copii extraordinari acolo care au valoare. Însă CFR este o echipă versată, Dan Petrescu mizează pe jucători cu experiență, iar acolo se face diferența, pentru că ei aduc acel plus de valoare.

Iar grație omogenității campioana are un avantaj în lupta pentru titlu cu roș-albaștrii. Și Craiova are un lot foarte bun, mă uit la meciurile lor și chiar dacă acum e diferență mare față de lider cred că o să aibă un cuvânt de spus la titlu. Mi-a plăcut felul cum arată echipa de când a venit Laurențiu Regehcampf antrenor, sunt convins că o să facă treabă bună în Bănie”, a fost poziția lui Andrei Dumitraș, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Dumitraș a jucat la FCSB în prima parte a sezonului 2012-2013, bifând 8 partide pentru vicecampioana României. Dintre cele 8, 5 au fost în Liga 1, 2 în Cupa României și unul în preliminariile Europa League. În acel joc, Andrei a și marcat singurul lui gol pentru roș-albaștrii, în fața lituanienilor de la Ekranas.

În iarna lui 2015, fotbalistul de 33 de ani s-a transferat la Universitatea Craiova, venind tot de la Ceahlăul Piatra Neamț, aceeași echipă de la care și FCSB îl cumpărase. Aici a primit mai multe șanse din partea antrenorilor, fiind folosit în total în 43 de jocuri în interval de doi ani și jumătate. Și pentru olteni a punctat o dată, într-o partidă cu CFR Cluj disputată în Gruia, în sezomnul 2015-2016. El a înscris atunci golul victoriei, în minutul 90, într-o partidă terminată cu 2-1 în favoarea Craiovei.