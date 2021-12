EXCLUSIV | Fotbalistul plecat din Liga 1 care l-a impresionat pe Andrei Dumitraș: „E de neoprit în zilele lui bune”

Fundașul a fost coechipier cu Olimpiu Moruțan, în perioada în care a evoluat pentru FC Botoșani.

Cei doi au împărțit vestiarul moldovenilor în sezonul 2017-2018, unul terminat pe poziția a opta de formația patronată de Valeriu Iftime. După ce a fost cumpărat de FCSB și a stat trei ani la roș-albaștrii, Gigi Becali l-a vândut la Galatasaray pentru 3,5 milioane de euro. Iar mijlocașul a confirmat rapid investiția turcilor. Moruțan a marcat 3 goluri în 17 meciuri disputat pentru trupa Cim Bom.

„Nu am urmărit evoluțiile lui, doar am citit prin presă, dar știu că e un jucător cu o calitate extraordinară, de neoprit în zilele bune. Nu știi ce poate să facă cu mingea, în duelurile 1 la 1 era printre cei mai buni din Liga 1. Trebuie să vină cu câte un plus la fiecare meci, iar când se coace poate să plece și la o echipă mai mare. Eu sunt un suporter de-ai lui, trebuie să îl susținem cât mai mult”, a fost mesajul lui Andrei Dumitraș, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Moruțan face parte din generația care trebuie să scoată fotbalul românesc din mediocritatea în care se zbate în ultimii ani.

„Este foarte greu, toată lumea dă în jucători, dar trebuie să fim de acord că la momentul de față atât putem, eu îi încurajez pe toți. Fotbalul românesc nu trece printr-o perioadă foarte bună, trebuie investit în copii și juniori, plecat de jos. Gică Hagi trebuie să fie un model prin ceea ce a făcut la Farul, iar toți din țară să îl copieze, astfel încât să începem să avem din nou rezultate”, a încheiat jucătorul liderului Ligii 3, Dante Botoșani.

În cei doi ani în care a evoluat pentru FC Botoșani, Moruțan a marcat 2 goluri în 59 de partide disputate. Media de reușite pe care o are în prezent în tricoul echipei de pe malurile Bosforului este cea mai bună a carierei pentru jucătorul de 22 de ani. La FCSB, Olimpiu punctase de 14 ori în 107 jocuri. În fotbalul mare, perla lui Galatasaray și-a făcut apariția la Universitatea Cluj în Liga 2, însă a fost cumpărat de FC Botoșani după doar un singur sezon la ardeleni.