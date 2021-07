EXCLUSIV | Giani Kiriță, despre cooptarea lui Iuliu Mureșan la Dinamo: „Mă gândesc că nu vine pentru funcție”

Giani Kiriță (44 de ani), unul dintre fotbaliștii reprezentativi ai lui Dinamo din anii ’90, a vorbit despre posibilitatea ca Iuliu Mureșan (67 de ani) să ocupe funcția de administrator special la clubul din Șoseaua Ștefan cel Mare.

Fostul fundaș spune că Mureșan trebuie să aducă oameni de afaceri care să investească la Dinamo.

„Oricine e binevenit la Dinamo dacă are intenții bune și poate ajuta clubul. Iuliu Mureșan are multă experiență în fotbalul românesc și a avut performanțe. Mi-aș dori din suflet să poată ajuta clubul. Dacă s-a înțeles cu clubul mă gândesc că are în plan să aducă oameni care să ajute echipa financiar.

Mâ gândesc că nu vine la Dinamo doar pentru funcție și probabil că dânsul va aduce pe cineva care să ajute financiar echipa, oameni de afaceri, investitori. Funcțiile la Dinamo au fost ocupate în ultimii ani de diverși oameni. Nu asta contează. La Dinamo trebuie să vină oameni cu bani. E simplă treaba„, a declarat Giani Kiriță, în exclusivitate, pentru Realitatea Sportivă.

„La Dinamo trebuie reconstruit ce a fost stricat în ultimii 10 ani. Oricine vine la Dinamo la ora actuală trebuie să aibă intenții bune. În primul rând trebuie să aibă bani, că așa pe funcții poate să vină oricine. Că-l pui director sportiv, manager sau scouter astea n-au nicio relevanță. Trebuie să vină investitori”, a adăugat Giani Kiriță, în exclusivitate, pentru Realitatea Sportivă.

Giani Kiriţă a evoluat la Dinamo în perioada 1997-2003. A câștigat, împreună cu clubul din Ştefan cel Mare, de două ori campionatul şi de trei ori Cupa României. Pentru Dinamo, Kiriță a jucat 147 de partide şi a marcat 9 goluri.

