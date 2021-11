EXCLUSIV | Gigi Becali, după plecarea lui Edi Iordănescu de la FCSB: „Nu-mi pare rău. M-a sunat Borcea”

Situația tensionată de la FCSB se amplifică pe zi ce trece. Edi Iordănescu s-a despărțit de FCSB, iar Gigi Becali a oferit o nouă reacție.

Finanțatorul echipei FCSB a dezvăluit că fostul acționar de la Dinamo, Cristi Borcea, i-a spus că nu a procedat corect în cazul lui Edi Iordănescu. De asemenea, Gigi Becali a recunoscut că nu-i pare rău că fiul fostului selecționer nu mai este antrenor al vicecampioanei.

„Eu habar nu aveam. Mi-a zis un jurnalist că a postat un mesaj pe Facebook. Am ajuns la concluzia că pleacă. Nu am spus că sunt nemulțumit de el. Nu l-am atacat pe el. Am spus că are și probleme cu lotul. El a zis că l-am atacat. S-a supărat. Mie nu-mi pare rău de ce a trecut.

A vrut Dumnezeu să plece. Nu-mi pare rău. Nu mă interesează. Mi-ar pare rău dacă mi-aș rupe o mână sau aș face COVID. M-a sunat Borcea și mi-a zis Borcea că nu e bine cum am procedat. Eu la ora asta sunt pe zero”, a declarat Gigi Becali, în exclusiv, la Realitatea Sportivă.

Edi Iordănescu a preluat FCSB la 18 august, după etapa a 5-a, la finalul căreia echipa era pe locul 4, cu opt puncte, la şapte puncte de liderul CFR Cluj. După finalul turului sezonului regulat, FCSB ocupă locul 2, cu 31 de puncte, la opt puncte de CFR Cluj, echipa de pe locul I.