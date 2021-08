EXCLUSIV | Gigi Becali, înaintea derby-ului Rapid – FCSB: „Nu am vorbit cu Todoran nici ieri, nici azi. Se va juca la o poartă”

Primul derby al sezonului 2021-2022 este programat duminică, de la ora 21:30. Rapid și FCSB se v0r întâlni, pe Național Arena, în cadrul etapei a 5-a a Ligii I.

Gigi Becali, finanțatorul echipei FCSB, a prefațat confruntarea din această seară. Acesta mizează pe o victorie a jucătorilor antrenați de Dinu Todoran.

„Uitasem de meciul de diseară, pe cuvânt. Nu am emoții pentru că este o zi sfântă. Ce vrea Maica Domnului să fie, diseară. Sunt șanse mici să fie o înfrângere pentru FCSB. Noi suntem favoriți pentru că ei vin din Divizia B. Rapid are nevoie de 1-2 ani pentru a se consolida, pentru a ajunge în play-off. O să fie frumos. Am auzit că s-au vândut aproape 30.0000 de bilete. O să fie spectacol. Cred că se va juca la o poartă. Doar n-o să dau echipa acum? Nu am vorbit deloc cu Todoran nici ieri, nici azi.

Vreau să câștigăm meciul. Nu vreau să mai zic înainte un pronostic, pentru că dau rateuri. E un meci de fotbal și atât. Să iasă toți sănătoși de acolo și gata. Nu am sunat pe nimeni înaintea meciului. Înaintea aveai cu cine glumi. Îl sunam pe George Copos, acum nu mai am pe cine. Nu mai e nimeni de atunci. Numai eu am rămas. Numai insolvențe, ba au ieșit din fotbal..numai eu am rămas...„, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate, la Realitatea Sportivă.

Omul de afaceri a anunțat că nu va fi prezent, pe Național Arena, la meciul Rapid – FCSB.

„O să merg pe stadion doar în cupele europene, în Europ League, sau Champions League, sau dacă Rapid, Dinamo, sau Craiova va face o echiăpî puternică. Ambele Craiove, să nu supăr pe nimeni”, a mai spus Gigi Becali, în exclusivitate, la Realitatea Sportivă.

Ultimul meci Rapid – FCSB s-a disputat în februarie 2015. Atunci, giuleştenii au câștigat cu 1-0.