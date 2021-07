EXCLUSIV | Gigi Becali spulberă zvonurile: ,,Am antrenor! Sunt minciuni despre Reghecampf”

Gigi Becali a lămurit situaţia lui Dinu Todoran la FCSB şi infirmă zvonurile cum că Laurenţiu Reghecamf s-ar întoarce la FCSB.

,,Todoran va fi 500% până la play-off şi 100% până la finalul campionatului. Va fi antrneor principal. Nu mă mai interesează. Am un antrenor, antrenorul ăsta răspunde un an de zile.

Dacă are 10 înfrangeri la rând, schimb toata echipă. Dacă are 10 înfrângeri, lichidez tot şi îi dau lui Talpan. Eu nu mai rămân. Eu mai scot 2 milioane. Am spus ca Tudoran rămâne până la final. Sunt numai minciuni. N-are rost, avem antrenor. Întrebaţi-mă peste un an!”, a declarat Gigi Becali, pentru Realitatea Sportivă.