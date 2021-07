FOTO | Naționala olimpică, al doilea antrenament în Japonia! Solicitarea făcută din cauza căldurii

Naționala olimpică de fotbal a României a efectuat astăzi al doilea antrenament de pregătire din Japonia, de data aceasta la Shinhama Green Park.

Dacă elevii lui Mirel Rădoi și-au desfășurat ședința de pregătire de ieri la Kashima Antlers Club House, astăzi au fost nevoiți să se mute deoarece organizatorii le-au impus să alterneze cele două baze de pregătire pentru primele două dueluri din grupă. Mutarea la Sapporo se va face pe 26 iulie, cu 2 zile înainte de ultimul meci din faza grupelor.

Vremea caldă de la Tokyo, 34 °C, i-a determinat pe reprezentații echipei naționale a României să solicite udarea puternică a gazonului înainte de ședința de antrenament.

”Antrenamentul de azi a început la aceeași oră locală 17:00, ca și ieri, fixată de organizatori. Dacă în ziua precedentă au fost 33 °C resimțite și umiditate 73%, astăzi termometrele au indicat 34 °C resimțite și umiditate de “doar” 66 %.

Shinhama Green Park este chiar un… parc, impresionant prin curățenie și liniște, proptit fix lângă un complex industrial, la 20 de minute distanță cu autocarul de hotelul-cantonament al României. În parc se află un teren de antrenament pus la punct și excelent menținut.

Am regăsit același gazon cu care ne obișnuim deja, scurt și des, similar celui de golf, pe care vom disputa și meciurile la Jocurile Olimpice. De data aceasta, ca efect al vremii, a trebuit udat puternic înaintea ședinței de antrenament, la solicitările staff-ului nostru.

După sesiunea de încălzire clasică, tokyotricolorii au fost împărțiți în 4 grupe și au parcurs, prin rotație, un circuit cu 4 tipuri de exerciții, dedicate intensității, potenței aerobe, controlului balonului și driblingului în regim de viteză.

Ulterior, în timp ce portarii și-au testat reflexele și priza la balon prin exerciții specifice coordonate de Leo Toader, jucătorii de câmp au antrenat posesia în exerciții 10 vs 9. Antrenamentul s-a încheiat cu un turneu de fotbal 5 vs 5 pe teren redus plus sesiunea de executare a loviturilor libere”, a transmis FRF.