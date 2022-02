EXCLUSIV | Ianis Stoica, pus la zid de Anamaria Prodan după ce a „trădat-o”: „N-ai cum să faci așa ceva! Îți pui pe masă caracterul”

Noua „bijuterie” a patronului de la FCSB a decis să rupă înțelegerea cu Anamaria Prodan și să semneze cu firma de impresariat a fraților Becali!

Ianis Stoica a ținut capul de afiș în fotbalul românesc, la finalul anului trecut, după ce a decis să calce pe urmele lui Dennis Man și să-și schimbe agentul în ultima clipă. Deși atacantul în vârstă de doar 19 ani a dezvăluit că alegerea i-a aparținut în totalitate și că nu a fost vorba de nicio trădare, Anamaria Prodan este de părere că hotărârea nu a fost a jucătorului, ci a celor de la FCSB.

„Ianis Stoica, Dennis Man, normal că m-au dezamăgit. Noi suntem o familie, ei au plecat de mici cu mine, te primim în familia noastră, vorbim unul cu celălalt. Îmi aduc aminte de Lucian Sânmărtean, eu mereu am spus că el a fost peste Gică Hagi. Doar că nu a avut norocul lui Hagi, secunda aia. Luci la un moment dat mi-a zis că există un copil, Nicușor Stanciu, și mi-a spus că este fabulos. Când l-am luat sub contract pe Stanciu eu am avut o mulțumire sufletească pentru că Lucian veghea asupra lui. Acum, Pintili veghea asupra lui Ianis Stoica, l-a luat sub aripa lui.

Eu când l-am adus pe Stoica la Steaua (n.r. FCSB), toată lumea râdea de mine, de la Academie până la Gigi Becali. Tatăl lui stătea săracul cu el prin Germania. Stăteam și mă gândeam că trebuie să i-l aduc lui Gigi pentru că aici suntem împreună, îl manageriem, îl vindem, facem bani. Eu i-am adus lui Gigi Becali 99% dintre copiii pe care îi are astăzi la echipă. N-ai cum să faci așa ceva, ești copilul meu, îți pui pe masă caracterul. (n.r. dacă Ianis Stoica a fost cel care a hotărât să-și schimbe impresarul) Nu, e decizia celor de acolo (n.r. de la FCSB). Când nu ai sânge în instalație și nu ai ce îți trebuie în pantaloni, iei decizia de frică.”, a spus Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă HD.