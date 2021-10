EXCLUSIV | Interzicerea spectatorilor pe stadioane, amendată drastic: „O mai mare tâmpenie ca asta nu există”

Hotărârea care intră în vigoare de mâine are ca efect golirea tuturor stadioanele din România, din cauza pandemiei de coronavirus.

Lucru deloc pe placul lui Dumitru Dragomir, care este dezamăgit că nici măcar cei care dețin certificatul verde nu mai sunt lăsați în interiorul arenelor.

„O mai mare tâmpenie ca asta nu există, să intri în mall, dar să nu ai voie pe stadioane. Cum apărea vaccinul le dădeam celor care l-au făcut acces pe stadione, asta făceam prima oară. La Barcelona vedem că sunt spectatori în tribune și ei au fost mai rău ca noi. Trebuia să ne vaccinăm cu toții, inclusiv fotbaliștii.

Luam hotărârea în Comitetul Executiv, atunci când nu îi convingi pe oameni iei măsura și chiar dacă te înjură știi că ai făcut un lucru bun. Dacă ai făcut treabă bună te felicită, dacă nu te dau afară. Dacă eram la Ligă nu făceam asta să amân meciul Farului cu FCSB”, a fost părerea lui Dumitru Dragomir, în exclusivitate în emisiunea Realitatea Sportivă.

Fostul președinte al LPF nu ar fi avut teamă de eventualele acțiuni în justiție pornite în urma unei astfel de dispoziții. „Oracolul din Bălcești” este deja familiarizat cu sălile de judecată.

„Pe mine 24 de ani m-au ținut doar în procese, mai am unul care a durat 7 ani și se ia de la început. S-a prescris, dar nu vreau să se prescrie vreau să se continue și ăsta că mai durează 7-8 ani să stau 30 de ani în procese. M-am obișnuit cu procesele, mă duc să mă distrez la tribunal. Mai e un tâmpit, unul care mă înjură și eu îi răspund, pe el l-a deranjat că am fost singurul care i-a răspuns. Dacă mă lăsa bodyguardul îi dădeam o bătută… Dacă îi dădeam un pumn și acum era în vise”, a mai precizat Dragomir.