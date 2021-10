EXCLUSIV | Reacție dură la adresa fotbaliștilor nevaccinați din Liga 1: „Nu o fac de proști și tâmpiți ce sunt!”

Dumitru Dragomir i-a atacat pe jucătorii care refuză imunizarea împotriva COVID-19.

Fostul șef al Ligii înlătură orice teorie a conspirație care să îi determine pe actorii din fotbalul românesc să nu apeleze la serul utilizat pe scară largă în toată lumea.

„Nu se vaccinează de proști și de tâmpiți! Văd atâta mortalitate în această țară și nu își pun capul la contribuție. Poporul israelian, americanii care conduc omenirea, englezii, francezii, toata lumea vrea să își extermine populația? Suntem tâmpiți cu toții, până se găsește un medicament miraculos vaccinul este singura variantă.

Eu am făcut de două ori COVID, dar am avut o formă gravă la început, dupa vaccin am făcut o glumă, vaccinul este extraordinar de bun, numai proștii, analfabeții nu se vaccinează. Proporția este de peste 90 de nevaccinați care mor, asta ce spune? E multă prostie în poporul ăsta al nostru”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate în emisiunea Realitatea Sportivă.

Acesta susține că dacă s-ar fi aflat în continuare în „fruntea bucatelor”, niciun fotbalist nu ar mai fi jucat în Liga 1 dacă nu ar fi fost vaccinat. Afirmația vine în contradicție cu ceea ce susține patronul FCSB, Gigi Becali.

„Nu avea ce cauta, nici măcar în stadion nu ar fi intrat, dacă eram la Liga. Acum ai o larghețe extraordinară, acum dacă intră unul în teren și îi suflă altuia în gură e gata. Ia să le fi dat 3-0 în primul meci și 3-0 la al doilea joc, să vedeți că erau toți în joc de glezne la vaccinare.

Aici greșește foaret tare Becali, deși e dibaci, nu a zis niciodată nu vă vaccinați. Nu ar spune niciodată Gigi Becali pentru că ar trebui să fie condamnabilă această treabă, îndemnul catre nevaccinare. Eu sunt foarte indignat care nu vor să se vaccineze. El se bazează pe medicamentele pe care le are. Cu medicamentele lui am scăpat a doua oară de COVID . Mi-a dat si ivermectină”, a mai adăugat fostul președinte al forului organizator al Ligii 1.