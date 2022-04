Exclusiv | Ionuț Chirilă, dezvăluiri despre despărțirea de Academica: „Putem merge la detectorul de minciuni, inclusiv cu primarul”

Ionuț Chirilă a fost instalat în funcția de antrenor la Academica Clinceni la 21 septembrie, iar mandatul său a fost unul cu scântei.

Cei de la Clinceni au ajuns la concluzia că este mai bine să se despartă de tehnician pe 1 decembrie. În cmapionat, în 8 meciuri ca antrenor, Chirilă a înregistrat 6 eșecuri și două remize. Primarul din Clinceni, Adrian Budeanu, spusese că antrenorul a susținut că va ajuta financiar echipa cu 700.000 de euro, dar de fapt, totul s-a rezumat la o sponsorizare de 12.500 de lei. Ionuț Chirilă a avut însă o altă avariantă.

„Este un proces pe rol. Este o situție foarte urâtă. Sunt două aspecte aici. Valoarea lui Poenaru este de playoff. Le-am spus asta și celor de acolo. Am rugat un prieten de-al meu să împrumute clubul cu 150.000 de euro pentru că jucătorii deveneau liberi ce contract. Le-am zis ca în noiembire să le dea un salariu, apoi în decembrie să le spună că nu sunt bani, iar în ianuarie mai vedeam eu, încercam să mai rezolv cu banii. Au spus că au datorii la ANAF. Eu cred că datoriile astea mai puteau fi amânate.

Au venit investitori de la Craiova și pe mine m-au dat afară, așa ziși investitori. Pe data de 2 decembrie m-am trezit că am fost scos de pe grupul de whatsapp. Așa se întâmplă la Clinceni. Jucătorii au fost înștiințați că ora de antrenament s-a schimbat. Era cu 24 de ore înaintea meciului cu Dnamo. Le-am dat posibilitatea să ajungă la o soluție. Pe preparatorul fizic l-am împrumutat cu o sumă considerabilă de bani. I-am ajutat cu un investitor, i-am ajutat și pe jucători cu niște bani. Până în ziua de azi nu mi-am recuperat niciun euro. Și-au permis să spună niște aberații la adresa mea care nu pot rămâne așa. Si-au bătut joc de echipă.

După două luni în momentul în care începeau mecurile accesbilie am fost dat afară fără niciun fel de explicații. Cum e în România, proiectul nu mai e proiect.

Ionuț Chirilă: „Le atrag atenția că ar fi bine să tacă”

Un alt lucru foarte importamt. S-a spus ca eu am promis ca voi aduce oameni cu bani. Oamenii ăștia sunt în stare de orice. Sunt lucruri hilare. Eu am venit să salvez această echipă și o salvam. Jucătorilor nu li s-au plătit nici chiriile. Faptul că am avut 3 sportivi lângă mine să-mi apere intergritatea corporală pe 16 s-a datorat faptului că pe 15 s-a întâmplat ce s-a întâmplat în birourile de la Clinceni.

Putem merge la detectorul de minciuni, inclusiv cu primarul care se afla acolo. Să fie foarte atenți cei de la Clinceni cu comunicatele pe care le dau cu un om neplătit, care afost mitraliat de niște oameni care nu vor mai face parte din fotbalul românesc. Băgau bățul prin gard și influențau jucătorii. Naivitatea și lipsa de cultură fotbalistică a celor de la Clinceni a dus la această situație.

Eu am ajutat cu tot ce am putut și am fost tratat într-un mod necorespunzător. Le atrag atenția că ar fi bine să tacă. În birou nu a existat niciun contact fizic. Să demonstreze care sunt cei 8 oameni. Nu s-a întâmplat absolut nimic acolo, decât o discuție. S-a spus că eu am venit însoțit. Acest lucru este consecința a ceea ce s-a întâmplat la data de 15. Au fost 6 persoane în birou”, a declarat Ionuț Chirilă la emisiunea Unu la 1, difuzată de Realitatea Sportivă.