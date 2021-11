EXCLUSIV | K.O. devastator pentru Moroșanu: ”Se plimbă cu caravana”. Lovituri sub centură și pentru frații Stoica

Cătălin Moroșanu este unul dintre cei mai populari sportivi din România, numele său ajungând să fie cunoscut chiar și peste hotare.

Ajuns la 37 de ani, cel supranumit ”Moartea din Carpați” a lăsat în spate cariera din K1 și a anunțat că va deschide o sală de lupte în București care îi va purta numele.

Eduard Irimia, producător de sport la nivel global și un apropiat al acestuia, a dezvăluit, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă, că traseul carierei lui Moroșanu putea fi cu totul altul, la un nivel mult superior atins de fostul luptător în realitate. Acesta a precizat care a fost cauza pentru care sportivul nu și-a atins adevăratul potențial în domeniul în care a activat.

”Vă spun, din experiența mea, am avut câțiva eroi mari, începând cu Moroșanu, Stoica, Beny, Ghiță, la nivel global, au devenit eroi pe planeta asta, dar la un moment dat, au apărut un soi de pseudo-manageri care le-au făcut ceva prin care au avut foarte multe pierderi. Eu am avut altă cale, îmi văd de treaba mea, mă duc mereu în altă direcție, dar ei nu au ajuns acolo.

Sunt foarte puține exemple pozitive. Mă refer, poate, doar la Daniel Ghiță, care a ajuns foarte mare în cariera lui. Mă uit acum în spate și văd, spre exemplu, că Moroșanu a ajuns să facă niște gale pe plan local în România, se plimbă cu caravana. Frații Stoica se mai bat pe colo-pe colo prin lume, mai pescuiesc câte un meci.

Eu puteam să fac mult mai multe pentru ei, dar pentru că, la un moment dat a apărut cineva și a zis ‘nu, domnule, Irimia e limitat, poate să facă doar până aici’, dar, după aia, văzând ce fac eu în zona de Hollywood, exponențial la nivel global, acum e prea târziu, s-a terminat cariera lor, sunt la capăt de carieră. Nu mai am ce să fac. Fac pentru ceilalți de la început, dar e o lecție de viață.

Nu vreau să-l supăr pe Moroșanu să facă ca mine, a fost ok. Dacă vreți să plecați, am avut și niște conflicte la un moment dat cu ei, dar am cedat în lupta asta că pot să fac mai multe prin a-mi face eu treaba mai departe și am câștigat în timp.

Dar e deja târziu pentru ei. Asta nu înseamnă că nu le-a mers bine în carieră, poate sunt mulțumiți cu ce fac acum, dar eu voiam să-l fac pe Moroșanu superstar în filme la Hollywood, adică îl făceam mai mare”, a declarat Eduard Irimia, pentru Realitatea Sportivă.