EXCLUSIV | Loturile de tineret mai au de tras: ,,Eu nu mă amăgesc cu rezultatele astea”

Echipele naţionale de tineret ale României mai au de tras pentru a performa în viitorul apropiat, după cum spune un conducător de fotbal cu experienţă.

România U20 a învins joi, 7 octombrie, reprezentativa Cehiei U20, scor 2-1, după ce Radaslăvescu a marcat superb. În aceeaşi zi, România U21 o învingea pe Suedia U20, scor 1-0, după golul lui Cîmpanu.

Cornel Şfaiţer, manager general la Sepsi, este de părere că jucătorii naţionalelor de tineret trebuie să aibă continuitate şi să nu se îmbete cu apă rece după doar câteva succese.

,,Am văzut şi eu jocurile. Eu personal nu ma amăgesc cu jocurile astea. Am fost la Campionatul European din Italia, cand am avut o generaţie de excepţie şi vedeţi că n-au confirmat toţi. Important e pentru tinerii jucători să aibă victorii, să aibă încredere, de rezultate, pentru că avem mult de muncă la nivelul loturilor de juniori şi tineret. Eu nu m-aş îmbăta cu apă rece.”, a declarat Cornel Şfaiţer, pentru Realitatea Sportivă.

România U21 a jucat un nou meci amical cu Mexic U21, sâmbătă seara, pe care l-a pierdut cu scorul de 3-1.