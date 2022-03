EXCLUSIV | Marcel Răducanu, detalii despre cartea de memorii: „Mai bine nu mai scot cartea decât s-o sponsorizeze Gigi Becali”

Fostul mare internațional român, Marcel Răducanu (67 de ani), se pregătește să-și lanseze biografia. Cartea are peste 400 de pagini, iar Răducanu caută un sponsor.

Acesta a mărturisit însă, că nu ar fi de acord ca cel care l-ar ajuta financiar să fie Gigi Becali.

„Un avocat, un prieten de-al meu a scris cartea. Sper să lansez cartea cât se poate de repede. Sper s-o citească lumea, pentru că va fi ceva deosebit. Am intrat în activitate de la 6-7 ani și sper că nu am omis nimic. Când ajung în București sper s-o lansez. Mulți s-au oferit să mă ajute să public cartea. Unii mi-au spus că ar fi bine să lansez cartea la stadionul Stelei. Deocamdată mi-e frică să vin. În Germania au fost multe zboruri suspendate. Cartea e gata, are peste 400 de pagini.

Nu aș fi de acord ca Gigi Becali să-mi sponsorizeze cartea. Mai bine n-o scot! Nu s-a întâmplat nimic între mine și Gigi Becali, dar după aceea nu vreau să-mi scoată ochii cu asta. Nu vreau să-mi zică ‘eu ți-am dat banii și tu ai scos cartea’. Ați văzut ce le face acelor copii. O dată îi zici jucătorului că valorează sute de milioane, iar dacă nu joacă bine câteva meciuri îi zici că nu mai e bun”, a declarat Marcel Pușcaș, la emisiunea Templul Sportului, moderată de Gabi Safta, la Realitatea Sportivă.

Marcel Răducanu s-a stabilit în Germania la începutul anilor ’80. În cariera sa, Marcel Răducanu a evoluat pentru Steaua București, Borussia Dortmund și FC Zurich.

Citește și Denis Drăguş a înscris singurul gol al meciului Standard Liege – Beerschot