EXCLUSIV | Marea dezamăgire a lui Bourceanu: „Contează mai mult relațiile decât competența!”. De ce nu a rezistat la FC U Craiova

Alexandru Bourceanu (36 de ani) a decis să își încheie socotelile cu fotbalul la finalul anului 2019, iar acum urmează cursurile unei școli din Olanda pentru a deveni antrenor!

Fostul căpitan al celor de la FCSB este gata să treacă în cealaltă parte a baricadei și să devină tehnicianul unei echipe de club. Cu toate acestea însă, Bourceanu a dezvăluit ce dificultăți întâmpină un antrenor la început de drum și a mărturisit că, fără să ai relații, este extrem de greu să reușești.

Totodată, fostul mijlocaș a explicat și de ce a decis să plece de la FC U Craiova, după doar trei săptămâni. Bourceanu fusese adus de către Ovidiu Stângă și ocupa postul de antrenor secund, însă a hotărât să părăsească clubul lui Adrian Mititelu deoarece simțea că nu se regăsește în viziunea celor de acolo.

„(n.r. dacă a avut contacte să preia o echipă) Nu, nu. Nu știu dacă e prea devreme să primesc oferte, dar n-a fost niciun semnal. E o situație ciudată și aici, prin felul în care sunt recrutați antrenorii și sunt angajați ulterior. E important să ai relații și să fii în preajma unor oameni care se ocupă de echipe pentru a putea fi antrenor. Nu este un cerc închis, se poate intra, însă dacă ai relații intri mai ușor.

„Prieteniile bat competența!”

Contează mai mult relațiile decât competența. E ca în orice alt domeniu, prieteniile bat competența. Au fost contacte cu o echipă, n-aș vrea să-i dau numele, acum un an și jumătate, apoi am fost trei săptămâni la Craiova. Din păcate, a trebuit să plec de acolo. Eu sunt un tip mai perfecționist și țin mult la metodologie. Acolo însă lucrurile se făceau diferit și am simțit că nu e locul meu.”, a spus Bourceanu, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă HD.

Oţelul Galaţi, Politehnica Timişoara, FCSB, Trabzonspor, Arsenal Tula şi Dunărea Călăraşi sunt formațiile pentru care a evoluat Alexandru Bourceanu de-a lungul carierei.

26 de selecții are fostul mijlocaș pentru prima reprezentativă a României.