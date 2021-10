EXCLUSIV | Meciurile de suflet pentru Viorel Moldovan! Cele mai frumoase amintiri, atât ca jucător, cât și ca antrenor

Viorel Moldovan nu poate uita câteva momente care l-au adus în atenția lumii și care au rămas episoade de neuitat pentru el.

Ca jucător, cel poreclit „Moldogol” a evoluat atât la cluburi mari din țară cât și din străinătate. Are cinci trofee câștigate în România, Elveția și Franța și de două ori a fost golgheterul primei ligi elvețiene. Însă cele mai dragi sunt meciurile în tricoul primei reprezentative. Are 25 de goluri în 70 de jocuri bifate sub tricolor, procentaj cu care nu se pot lăuda mulți dintre fotbaliștii cărora le-a cântat imnul României. Dintre acestea fostul atacant a ales partida cu Anglia de la Cupa Mondială din 1998 ca fiind cea mai frumoasă a carierei sale de jucător. Atunci, Molodvan a marcat primul gol al partidei câștigate de selecționata condusă de Anghel Iordănescu cu 2-1 în grupele competiției. La acel turneu final, el a marcat și împotriva Tunisiei, pentru ca doi ani mai târziu să puncteze și în partida cu Germania la Euro 2000.

Ca antrenor, Viorel Moldovan are două promovări în Liga 1 reușite pe vremea le pregătea pe Rapid și Chindia. Însă cea mai frumoasă amintire o păstrează de la prima sa experiență ca tehnician. Se întâmpla la Vaslui, echipă pe care a preluat-o în toamna lui 2008 și pe care a condus-o timp de mai bine de șase luni. În acestă perioadă, moldovenii auînvins-o pe Poli Timișoara cu 4-3. „A fost un meci senzațional, chiar înainte de Paște”, și-a dus aminte fostul inernațional. Partida a avut loc în etapa a 25-a a respectivului sezon, la capătul căruia Vasluiul a obținut prima calificare în cupele europene.

Acum, Viorel este liber de contract și așteaptă o nouă provocare.

„Am avut oferte, au fost și propuneri din Liga 1. Însă nu au fost suficient de interesante, aștept așa cum se așteaptă în meseria asta, să vedem când va apărea ceva atractiv”, a mărturisit tehnicianul de 49 de ani.