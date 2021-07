EXCLUSIV | Misiune clară pentru dinamoviști: „Le va fi foarte greu cu actuala echipă!”

Dinamo a început cu o victorie noul sezon de Liga 1, după succesul de pe teren propriu, scor 3-2, împotriva celor de la FC Voluntari!

Gruparea din Ștefan cel Mare a pornit cu dreptul în noua ediție de Liga 1, iar victoria contra ilfovenilor le-a redat încrederea de care aveau nevoie elevii lui Dario Bonetti. Cu un lot vizibil afectat de plecările din această vară, tehnicianul italian a încercat să găsească un prim 11 cât mai competitiv, cu care să obțină punct sau puncte în prima rundă a noului sezon.

Vasile Miriuță, fostul antrenor al „câinilor”, a vorbit în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă despre situația de la Dinamo. Tehnicianul consideră că „alb-roșilor” le va fi extrem de greu să continue pe această linie, în cazul în care nu se vor întări din punct de vedere al efectivului. Miriuță este de părere că ridicarea interdicției de a legitima jucători de către FIFA reprezintă un lucru esențial pentru conducerea din „Groapă”.

„Dinamo a obţinut o victorie meritată. Eu am spus-o şi înaintea partidei că entuziasmul şi suporterii îi pot duce pe aceşti jucători tineri spre un succes. Şi aşa s-a și întâmplat. Ce va fi în continuare rămâne de văzut, pentru că şi eu sunt puţin sceptic. A fost abia prima partidă, însă dacă ai un lot „subţire” e greu de prevăzut ce va urma.

Consider că le va fi foarte dificil cu actuala echipă să facă faţă. Sunt multe meciuri şi vor suferi dacă nu vor mai reuşi să facă câteva transferuri. Să sperăm că li se va ridica interdicţia şi vor aduce jucători, pentru a nu mai avea emoţii în privinţa rămânerii în Liga 1. Am mare încredere în Iuliu Mureşan, am lucrat de trei ori cu el şi chiar e un profesionist adevărat. Nu-mi fac probleme în privinţa dânsului, dar nu depinde doar de el ceea ce se întâmplă acolo!”, a spus Vasile Miriuță, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.