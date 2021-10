EXCLUSIV | Modelul Ungariei, tot mai cerut în sportul din România: „Avem calitate, dar ducem lipsă de multe!”

Sportul din țara vecină a înregistrat reale progrese în ultima perioadă, iar principala cauză a acestor performanțe este reprezentată de premierul Viktor Orban, care a pus foarte mare accent pe toate disciplinele din Ungaria și a investit masiv!

Acest proiect este însă tot mai dorit și în spațiul sportului românesc, iar Sorin Ghionea crede că lipsa unei strategii lipsește cu desăvârșire în momentul de față la noi în țară. Fostul fundaș al celor de la FCSB a tras un semnal de alarmă în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă și a dezvăluit că România se află într-un continuu regres din punct de vedere al performanțelor, iar acest lucru se datorează doar lipsei de investiții de pe toate palierele sportive.

„Pentru noi normalitatea din momentul de față este ceva wow. Am văzut aceste stadioane noi din București și am rămas impresionați, doar că în alte părți aceste lucruri reprezintă ceva normal. Am rămas foarte în urmă cu sportul. Vedem foarte bine ce se întâmplă un Ungaria, țara noastră vecină. Nu întâmplător cei de acolo au ajuns să aibă performanțe la nivelul echipelor naționale și la cel al echipelor de club.

S-a investit masiv în sport, în educație, în infrastructură, în antrenori pregătiți și acest lucru se vede. Același lucru ar trebui să se întâmple cât mai repede și la noi. Avem calitate extraordinară ca națiune, doar că ducem lipsă de multe lucruri în sport. România a fost respectată de-a lungul timpului pentru sportivii ei, un Gică Hagi, Nadia Comăneci, Ilie Năstase, dar nu vine nimic din urmă, din păcate.”, a spus Sorin Ghionea, pentru Realitatea Sportivă.