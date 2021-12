EXCLUSIV | Momentele de referință pentru un antrenor cu renume: „Sunt performanțe care m-au făcut fericit”

Costel Enache se află în prezent pe banca divizionarei secunde Politehnica Iași, iar tehnicianul de 48 de ani și-a adus aminte la final de an de partidele care l-au impus în fotbalul românesc, atât ca jucător cât și ca antrenor.

Fostul mijlocaș a evoluat în cea mai mare parte a carierei pentru Ceahlăul Piatra Neamț. Și a bifat și meciuri internaționale în tricoul nemțenilor.

„Sunt multe performanțe și rezultate care mi-au adus bucurie, care m-au făcut fericit din punct de vedere profesional. Meciurile cu Juventus vor rămâne în suflet și în minte, dar în afara de acea dublă îmi aduc aminte și de partida cu Metz din 1995, tot din Cupa UEFA Intertoto.

Pe atunci la francezi evoluau Songo`o, care a ajuns ulterior la Deportivo, Isaias, jucătorul de care am rămas impresionat și Pires pe care îl știm cu toții. Am jucat de la egal la egal cu ei și eu am avut atunci și o bară”, a mărturisit Costel Enache, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Ceahlăul a fost și echipa la care antrenorul s-a afirmat în cariera de principal. Și de la un meci al galben-negrilor păstrează cele mai frumoase amintiri. Se întâmpla în primăvara lui 2013.

„Ceahlăul – FCSB 3-4 a fost un meci extraordinar de intens, echipa mea a dat atunci două goluri pe ceea ce am lucrat la antrenamente, mi-a rămas drag acel joc cu toate că l-am pierdut. Sunt genul de om care nu e chiar așa entuziasmat dacă echipa lui câștigă un meci pe o greșeală de arbitraj sau grație unui noroc teribil, în astfel de contexte nu mă simt împlinit. Sunt mai încântat atunci când văd că ideile mele sunt puse în aplicare de cei din teren”, a rememorat antrenorul originar din Piatra Neamț.